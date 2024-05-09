Украину на самом деле ждет процветание

Первый миф. Наверное, ключевой. "После войны Украину ждет безумная бедность". Причем нет никакого объяснения, почему вдруг это может произойти.

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Видимо, люди ориентируются на опыт Советского Союза, где в 1946 году был голод. Но он совсем не релевантный. Может, вспоминают, 90-е, когда переход к независимости не привел к экономическому процветанию.

Люди забывают, что это было сочетание шоков. Как дефолта Советского Союза, экономика которого лежала в руинах уже в конце 80-х, что в итоге и привело к распаду Союза, так и разрушения привычной экономической модели, основанной на насильственной кооперации внутри СССР. Но, главное, что это вообще ничего не имеет общего с нашей ситуацией.

Если посмотреть на прогнозы МВФ, то видно, что в тот год, когда Фонд закладывает конец войны, идет резкий экономический рост. Не падение, а именно рост. Почему? Потому что во время войны никто никуда не инвестирует. Есть страх и неопределенность. Как только война заканчивается, тот отложенный инвестиционный спрос начинает работать, бизнес активнее инвестирует, идет рост экономики. Рост экономики никогда не приводит к увеличению бедности.

Тем более у нас уже идет восстановление экономики на фоне умеренной инфляции. Макроэкономическая ситуация здоровая. Экономика Украины готова к ускоренному росту в тот момент, когда не будет мешать война. Даже потребительский спрос не надо будет вытягивать со дна. Люди в Украине сейчас очень активно потребляют, хоть при этом и постоянно жалуются.

Даже во время войны мы видим определенное экономическое чудо, когда благодаря деньгам Запада растут зарплаты, а рестораны и торговые центры заполнены людьми. Это очень необычная ситуация для любой войны.

Как только война закончится, мы будем получать меньше бюджетной помощи. Но она нам и не будет нужна в таких объемах. У нас был очень контролируемый дефицит бюджета до 2022 года. Резкий его рост продиктован именно войной. Окончание войны будет означать и окончание космических расходов на войну.

Польские фермеры ничего не меняют

Дополнительным стимулом для экономического роста станет европейская интеграция. С этим связан второй миф, который также приобрел популярность в последнее время. А именно – "Украину не ждут в Европе". Этот миф стал популярен на фоне протестов польских фермеров, которые перекрывали границу. Многие украинцы восприняли это как сигнал, что Украину не пустят в Европу. Но это совсем не так.

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Более того, внутри ЕС есть абсолютный консенсус, что Украина станет членом ЕС. Причем это публично поддерживают даже ярые любители Владимира Путина, такие как венгры и словаки. Не говоря уже о ведущих странах ЕС. Да, мы не знаем, пройдет 5 лет или 7.

Но это и не так важно. Деньги в страну заходят на этапе кандидатства, когда инвесторы понимают, что страна присоединится к ЕС, и спешат присоединиться к истории успеха. Цифры экономической динамики всех "новых" стран ЕС четко показывают, что присоединение к ЕС приводит именно к экономическому росту и повышению уровня жизни людей. Хотя и может убить определенные виды бизнеса.

Конечно, польские фермеры будут протестовать, но это привычная ситуация. Это только польские фермеры, а не позиция государства Польша. То же самое было, когда к ЕС присоединялась Испания, и протестовали французы. Даже доходило до гибели людей. Но это никоим образом не остановило процесс присоединения Испании к ЕС. Хотя и обеспечило много бардака в новостях. Но это мишура, просто фон.

То же происходило, когда Польша присоединялась к ЕС, а протестовали немецкие фермеры. Фермерство в Европе – это о дотациях. Условным польским фермерам важнее быть на границе, чем у себя в поле. Потому что именно с дотаций они питаются.

Поэтому будет много бардака, будут сложные переговоры, но это не меняет сути. Украина уже воспринимается как будущий член ЕС. Это не изменят польские фермеры.

Загоняет ли война Украину в "страшные долги"

Третий миф связан с экономикой. Мол, война нас загоняет в такие долги, которые мы никогда не отдадим. Очень популярный нарратив, который постоянно распространяли россияне и их приспешники в Украине, о долговой петле коварного Запада. Но на самом деле ничего такого нет. Украинский долг действительно растет во время войны. Это не удивительно. Однако растет не такими темпами, как, например, долг Великобритании во время Второй мировой.

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На конец 2024 года ожидается, что отношение долга к ВВП в Украине будет где-то чуть выше 90%. Это намного меньше, чем долговая нагрузка кучи стран ЕС. Например, Шри-Ланка, у которой произошли большие экономические проблемы из-за популизма, сейчас имеет программу МВФ, цель которой за 10 лет выйти на уровень долга к ВВП на уровне 95%.

Рост украинского долга не является чем-то критическим. Здесь помогает, что у нас была очень здоровая макроэкономическая политика после Майдана, и мы вошли в войну с низким уровнем долговой нагрузки.

Плюс, надо понимать, какой мы долг добавляем. Наш долг растет благодаря двум факторам:

внутренний долг в гривнах. Это вообще не проблема и это долг перед украинскими банками и украинскими гражданами. Обслуживание этого долга не будет проблемой, особенно на фоне того, как сейчас активно снижается стоимость заимствований на внутреннем рынке;

кредиты ЕС. Но это кредиты где-то на 30 лет под 0%. То есть кредиты, которые не имеют процентов. А именно проценты обычно ложатся бременем на бюджет и усложняют жизнь. Украине дают беспроцентные займы. Да, когда-то их надо будет погасить. Но за 30 лет инфляция съест большую часть тела кредита. Украина уже будет членом ЕС, когда придется возвращать долги ЕС.

Поэтому удавки нет. От Запада. В отличие от россиян, которые когда-то хотели поймать Украину в такую ловушку, когда давали Виктору Януковичу в долг 15 миллиардов долларов с датой погашения в один день и успели дать только 3 миллиарда долларов. К счастью, им никто их не собирается отдавать. Так же Китай загоняет в долги Африку, но это другая история, которая дает нам урок.

Так что нет никаких причин иметь негативные последствия для экономики Украины после войны. Особенно на фоне европейской интеграции, которая всегда сопровождается вливанием значительных денег из фондов ЕС в развитие инфраструктуры новой страны-члена.

Конечно, после войны нас ждет много проблем. Травмы, связанные с войной, депопуляция, риски повторения войны. Это все будет. Но ни один из этих моментов не способен развернуть ситуацию на 180 градусов и вместо экономического роста привести к бедности и обнищанию.