По завершении холодной войны "никогда снова" превратилось из предостережения в констатацию факта. "Красная угроза" исчезла и казалось, что по крайней мере эта часть континента вышла на путь устойчивого и бесконфликтного развития.

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Уверенность в этом определяла фрейм мышления целого поколения западного истеблишмента и была настолько сильной, что нападение России на Украину в 2014 году было воспринято как досадное исключение из общего правила. Однако полномасштабная агрессия России стала шоком, который вызвал не только волну солидарности с Украиной, но и пробудил старые страхи.

Пророссийские настроения на Западе еще не исчезли полностью, однако пока не имеют определяющего веса. Сегодня, в 2024 году, главная дискуссия на Западе идет между сторонниками решительной военной поддержки Украины и теми, кто предпочитает как можно скорее посадить "стороны конфликта" за стол переговоров и наконец начать то, что на языке дипломатического протокола называется "дипломатическим урегулированием".

Обе позиции опираются на сильные аргументы, в том числе и те, что укоренены в опыте Второй мировой войны. Проблема в том, что именно ошибочная интерпретация этого опыта привела к тому, что европейские города вновь подвергаются бомбардировкам, а слово "геноцид" вернулось на страницы ведущих СМИ и звучит с трибуны ООН.

Не видеть зла

Первый ошибочный вывод из опыта Второй мировой войны заключался в том, что мир – настолько большая ценность, что ради его сохранения можно (а порой даже нужно) игнорировать действительность. Превращение России в агрессивную диктатуру не было ни внезапным, ни скрытым – этот процесс начался еще во время первого президентского срока Владимира Путина и непрерывно продолжался более двух десятилетий.

Эволюция официальной идеологии Кремля также была очевидной для всех. По иронии, хребтом идеологии путинского режима стала искаженная память о Второй мировой войне. Необоснованно присвоив себе исключительный статус "страны-победительницы нацизма", Россия быстро перешла от самолюбования к мессианству, а сентиментальный лозунг "спасибо деду за победу" заменил слоган-угроза: "Можем повторить".



Россия изменила свои слоганы о Второй мировой войне / Фото предоставлено автором

Более того, еще в 2000-х Кремль вооружился доктриной "русского мира", которая обосновывала претензии России на распространение своего влияния на соседние независимые государства. Однако идея "Европы от Лиссабона до Владивостока" витала в воздухе даже после печально известной Мюнхенской речи Путина в 2007 году.

Это было достаточно откровенное заявление о том, что Россию не устраивает существующий мировой порядок, и она оставляет за собой право пренебрегать устоявшимися правилами общежития на континенте и за его пределами. Сложно представить, что аудитория, которой было адресовано это послание, не поняла Путина. Его словам просто решили не придавать должного значения, опасаясь, что адекватная реакция нарушит статус-кво.

Заметьте Готовы ли США исправлять роковую ошибку

В конце концов, речь не только о словах и не только о Путине как таковом. Отторжение от Молдовы Приднестровского региона (1991 – 1992 годы), две кровавые войны в Чечне (1994 – 1996 годы и после 1999 года), нападение на Грузию (2008 год) – это далеко не исчерпывающий перечень вооруженных конфликтов, в ходе которых Москва продемонстрировала, что и дальше лелеет традиционный империализм.

Аннексия украинского Крыма и оккупация части Донбасса в 2014 году стали очередным витком российского экспансионизма. И, как стало очевидным теперь, игнорирование этой тенденции не помогло сохранить мир, а наоборот – поощрило Москву к еще более масштабной агрессии.

Умиротворение агрессора

Вряд ли на Западе найдется хотя бы один политик, который бы хотел получить печальную славу британского премьер-министра Невилла Чемберлена. Как мы теперь знаем, Мюнхенское соглашение 1938 года не предотвратило большую войну в Европе и даже существенно не отсрочило ее. Но парадокс в том, что в XXI веке нашлось немало желающих повторить и эту очевидную ошибку, преуменьшая истинное значение событий в Украине весной 2014 года.



Российские митинги в Украине / Фото предоставлено автором

10 лет назад амбиции Москвы простирались уже далеко за пределы Крыма и Донбасса. Уже тогда российская пропаганда оперировала идеологемой "Новороссия от Харькова до Одессы", что отражало реальные аппетиты Кремля.

Первоначальный план гибридного вторжения заключался в захвате ряда южных и восточных областей Украины путем создания марионеточных квазиреспублик вроде "ЛНР" и "ДНР". То, что в итоге Россия смогла захватить на материке лишь треть территории Луганской и Донецкой областей, было результатом сверхусилий украинского государства и гражданского общества, которые сорвали план расчленения Украины.

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Однако реакция мира оказалась несоответствующей уровню угрозы. Вместо наказать агрессора, его пригласили за стол переговоров, начав так называемый "Минский процесс", а наложенные на Россию санкции оказались малоэффективными.

Вместо противодействия или хотя бы сдерживания России Запад выбрал стратегию ее умиротворения – и именно это поощрило Путина попробовать еще раз. Только в следующий раз речь шла уже о захвате всей Украины, причем путем открытой оккупации.

Не трудно представить, насколько сложно западному истеблишменту и обществам принять факт того, что война вернулась в Европу. Еще более невыносимой является мысль, что угрозы Кремля в адрес государств Балтии и других членов НАТО – не блеф, а декларация о намерениях. Расширение географии вооруженного конфликта действительно было бы трагедией, однако нерешительность или же "сдержанность" в поддержке Украины только увеличивает вероятность такого сценария.

Страх перед "милитаризмом"

Сегодня милитаризация Запада является адекватным и вынужденным ответом на угрозы, которые появились перед ним. Увеличение военных бюджетов, перевооружения, интенсификация работы оборонно-промышленных комплексов – все это может выглядеть как катастрофическое сползание к еще большей войне, которая грозит перерасти в Третью мировую и окончательно разрушить мировой строй.

Однако такие рассуждения содержат фундаментальную ошибку. Вряд ли стоит напоминать, что устойчивый международный порядок на континенте после 1945 года был создан силой оружия, а холодная война не переросла в "горячую" благодаря очевидному военному превосходству Запада.



Россию нельзя интегрировать в цивилизованный мир / Фото предоставлено автором

После распада СССР среди западных элит воцарилась идея, что Россию можно интегрировать в евроатлантическое сообщество через развитие экономических связей, которые будут заставлять Москву сдерживать собственные имперские аппетиты во имя прагматической выгоды. Но эти расчеты не оправдались. Экономические связи с Европой в Кремле рассматривали как инструмент шантажа, а пацифизм – как признание слабости. Последствия этого общеизвестны: мира на континенте стало не больше, а меньше.

Новый мировой порядок, о котором уже третий год подряд рассказывает Путин, не имеет ничего общего с деколонизацией. Российскому диктатору речь идет о мире, в котором будет господствовать право силы, не ограниченной никакими соглашениями, законами и конвенциями. Нет сомнения в том, что это был бы милитаризованный мир, полон насилия и жестокости.

Но единственный реальный способ предотвратить такой сценарий – это совершенствование системы коллективной безопасности, которая сможет заставить Москву, Тегеран и Пхеньян придерживаться правил цивилизованного общежития. Это возможно только тогда, когда призывы к порядку будут опираться на реальную и неоспоримую готовность применить силу.

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Украинский фактор

Как метко отметил историк Тимоти Снайдер, в центре колониальных планов Гитлера была Украина, которая должна была стать стратегически важным ресурсным придатком Третьего Рейха. Таким же ресурсом Украина была и для Сталина, а потому столкновение двух тоталитаризмов стало неизбежным. Сегодня Украине также выпала ключевая роль в том, каким будет мир завтра. Но теперь речь уже не столько об экономических и природных ресурсах, которыми мог бы завладеть Путин, а о ресурсе политическом и символическом.

Достигнув хотя бы частичных успехов в своей войне, Кремль покажет, что международный строй, созданный после 1945 года и окончательно закрепленный после 1991-го, может быть пересмотрен. И чем большими будут его успехи, тем более убедительным станет этот пример.

Сегодня еще не поздно предотвратить катастрофу, которая может постигнуть и Украину, и Запад, и в конце концов весь мир. Для этого Запад имеет достаточно ресурсов, которые могут быть мобилизованы и должным образом направлены усилиями политической воли. Так, говорится о больших ресурсах и необычной для демократий скорости принятия решений. Однако это будет лучшая инвестиция в наше общее будущее. В будущее, где "никогда снова" будет звучать как констатация факта, а не как упрек.