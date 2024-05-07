Макрон "обнулил" Кремль

Получив из Кремля ожидаемую порцию угроз, в том числе и ядерные, Макрон сделал две уточняющие реплики. Они были предназначены, прежде всего, для конкретного персонажа.

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Во-первых, он счел необходимым сообщить, что французские военнослужащие и их британские коллеги уже участвуют в боевых действиях на территории Украины. Они обслуживают поставленные украинцам крылатые ракеты Scalp и Storm Shadow.

Во-вторых, он очень коротко и сухо напомнил, что Франция тоже имеет ядерное оружие.

Двумя короткими фразами Макрон не только "обнулил" всю кремлевскую пропагандистскую машину, которая работает как на внутреннюю, так и на западную аудиторию, но и разрушил "стратегический замысел" войны, объявленной Путиным Свободному Миру.

Посмотрите, какая дискуссия развернулась на всех российских "патриотических" каналах. Российское Z-быдло возмущенно восклицает: "По сути, Макрон объявил России войну и признал, что французские военнослужащие уже участвуют в боевых действиях. Почему мы до сих пор не нанесли удары по Франции? Ну, хорошо, пусть не сразу ядерным оружием – у нас есть замечательное конвенционное оружие, аналогов которому нет во всем мире".

Да потому и не нанесли, что ударом по французской территории Путин введет в действие против России весь арсенал НАТО. Его уже не будет беспокоить вопрос – 40 или 60 истребителей F-16 дадут украинцам голландцы. Ему будут противостоять потенциально тысячи натовских самолетов всех типов.

Вся "мощь" России в одном – угрозах ядерным оружием

Путин это прекрасно понимает. Он никогда не собирался воевать с НАТО конвенционным оружием, да и ядерным тоже. Он вычислил западных чемберленов и рассчитывал обойтись ядерным шантажом. Начиная с аннексии Крыма, когда "российские ядерные силы были приведены в боевую готовность в случае военного противостояния со стороны западных стран". Включая "ультиматум", согласно которому Запад должен капитулировать и убраться прочь из сферы жизненных интересов победившего улуса Джучи до линии Батыя – Джугашвили (1245, 1945).

Начиная с мюнхенской речи Путина мир задавался вопросом, какие же инструменты, кроме своей знаменитой "духовности", могло бы привлечь для успешной конфронтации с блоком НАТО государство, которое в разы уступает НАТО в экономическом развитии, научно-технологическом уровне, потенциале конвенциональных вооруженных сил?

Путин откровенно ответил на него 9 февраля 2022 года на совместной пресс-конференции с Макроном – ядерный шантаж. Дословно он сказал: "Конечно, конвенциональные потенциалы НАТО и России несопоставимы. Мы это понимаем. Но мы также понимаем, что Россия – одна из ведущих ядерных держав, а по некоторым компонентам сегодня даже многих опережает".

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Очевидно, Путин решил тогда напомнить своему визави, что по данным SIPRI на февраль 2022 года Россия имела 1588 развернутых стратегических ядерных боеголовок, а Франция – 280.

Но если бы на основе своего "опережения" Путин решился на ядерную войну с Францией, то он не успел бы насладиться своим преимуществом. До его 1588-й боеголовки дело не дойдет. Россия и Франция просто перестанут существовать как современные государства после обмена ударами первыми десятью боеголовками.

Новая роль Макрона в мире

26 февраля 2024 года Макрон взял на себя де-факто роль Лидера Свободного Мира.

Формальный традиционный лидер – США – явно не справлялся с этой ответственностью. Уже более четырех месяцев военная помощь Украине была заморожена трампистами. Да и сама байденовская администрация так и не смогла четко определить свои цели в войне в Украине.

Иногда создавалось впечатление, что она опасалась сценария поражения России едва ли не больше, чем поражения Украины. В любом случае, она непрерывно накладывала на себя ограничения и старательно проводила для себя красные линии: "ни в коем случае не провоцировать Путина", "не допустить эскалации конфликта", "не допустить разрастания его в региональную войну". Это говорили люди, которым Путин открыто объявил мировую войну.

Уже в первом своем выступлении в новой роли Макрон яростно набросился на самоубийственную для Запада философию красных линий в войне с фашистским режимом, который не устанавливает для себя никаких ограничений.

За три месяца Макрон достиг больших успехов. У него появились мощные единомышленники в странах. Во-первых, рейгановское крыло республиканской партии, вдохновленное новой позицией и ролью Макрона, одержало победу над трампистами в Конгрессе. Оно не только обеспечило одобрение пакета военной помощи, но и стало составляющей подавляющего двухпартийного проукраинского большинства, которое критикует Байдена за недостаточную военную помощь Украине. Предоставление Украине ATACMS максимальной дальности – первая вынужденная реакция администрации Байдена на эту критику.

Заметьте Что на самом деле означает футболка с надписью "ухилянт"

Великобритания и Франция 7 апреля заявили о воссоздании Renewed Entente Cordiale. Это историческое событие они решили скрепить торжественной клятвой – нанести сокрушительное поражение путинской России: "Мы должны сделать еще больше, чтобы победить Россию. Мир наблюдает – и будет судить нас, если мы потерпим неудачу".

В отличие от своих более осторожных американских коллег, они как раз поощряют и поддерживают удары своих крылатых ракет (дальность до 550 километров) по любой военной цели на территории России.

И последнее, возможно самое главное. Сегодня в Кремле на коронацию Путина V собрались верхние тысячи две путинских нотаблей. Ожесточенные мерзавцы, друг к другу, но люди хорошо информированные. Все вышеизложенное хорошо известно. В их глазах "обнуленный" пожизненный читает один и тот же немой вопрос: "Войну мы проиграли. Как из нее вылезать?".

Они заговорят позже. Через 2 месяца. Когда французские Mirage и британские Typhoon, оснащенные ракетами Storm Shadow и Scalp, разнесут к чертовой матери символ путинской преступной авантюры – Керченский мост.