Россия прогревает эфир

Минский вождь начал словесно поражать "оружием сдерживания". Подчеркнув, что в наступление с "ядеркой" не ходят, но Беларусь не имеет красных линий в плане обороны. Мол, как только будет достаточная угроза, сразу нанесут удар.

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Очевидно, что никаких возможностей самостоятельно применять серьезное оружие у Лукашенко нет. От слова совсем. Его заявление ложится в общую эскалационную линию Кремля. В эту же сторону попытался бубнить "дондон" Кадыров, обозначая ментальные претензии на Харьков и Одессу.

Пока все в пределах обычной российской тактики – давить, пока продавливается, чтобы в удобный момент превратить это в переговорную позицию. Пока продавливается – переговоров не будет.

Пытаясь оставить за собой уже захваченное, Россия будет максимально завышать требования. Не удивлюсь, если в ближайшие дни со стороны России начнут проталкивать такую конструкцию: "Отдайте Харьков и Одессу, иначе ударим по скоплению войск и западного оружия в Украине "ядеркой" или постепенно разрушим эти города". То есть, вынося за скобки не только Крым, но и Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Вот этого позволить нельзя.

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Как уже много раз написано, Россия прогревает эфир перед выборами в Европе и саммитом мира в Швейцарии, комбинируя военные акции с информационными. Цель – запугать и европейцев, и жителей регионов Украины, которым сейчас сложнее всего. А также затормозить помощь. Мы еще услышим много разного.

Рефлексировать на словесные эскапады нет смысла. Втягиваться в борьбу заявлений – тем более. Единственный способ по настоящему ответить Путину – как можно быстрее доставить обещанную помощь украинской армии.