Росія прогріває ефір

Мінський вождь почав словесно вражати "зброєю стримування". Наголосивши, що у наступ з "ядеркою" не ходять, але Білорусь не має червоних ліній у плані оборони. Мовляв, як тільки буде достатня загроза, одразу завдадуть удару.

Читайте також Ніколи знову? Як хибні висновки з Другої світової війни наблизили напад на Україну

Очевидно, що жодних можливостей самостійно застосовувати серйозну зброю у Лукашенка немає. Від слова зовсім. Його заява лягає у загальну ескалаційну лінію Кремля. У цей же бік спробував бубоніти "дондон" Кадиров, позначаючи ментальні претензії на Харків та Одесу.

Поки що все в межах звичайної російської тактики – тиснути, поки продавлюється, щоб у зручний момент перетворити це на переговорну позицію. Поки продавлюється – переговорів не буде.

Намагаючись залишити за собою вже захоплене, Росія максимально завищуватиме вимоги. Не здивуюся, якщо найближчими днями з боку Росії почнуть проштовхувати таку конструкцію: "Віддайте Харків та Одесу, інакше вдаримо по скупченню військ та західної зброї в Україні "ядеркою" або поступово зруйнуємо ці міста". Тобто, виносячи за дужки не лише Крим, а й Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Ось цього дозволити не можна.

Цікаво Між анонсом та реальністю: чому на західну зброю треба так довго чекати

Як уже багато разів написано, Росія прогріває ефір перед виборами в Європі та самітом миру у Швейцарії, комбінуючи військові акції з інформаційними. Мета – залякати і європейців, і мешканців регіонів України, яким зараз найскладніше. А також загальмувати допомогу. Ми ще почуємо багато різного.

Рефлексувати на словесні ескапади немає сенсу. Втягуватися у боротьбу заяв – тим паче. Єдиний спосіб по-справжньому відповісти Путіну – якнайшвидше доставити обіцяну допомогу українській армії.