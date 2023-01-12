Путін приховано понизив Суровікіна на користь Герасимова: про що це може свідчити – аналіз ISW

У Росії не припиняються кадрові перестановки. І, як зазначають аналітики, вони багато про що кажуть. Зокрема, пониження Суровікіна на користь того ж Герасимова.

Цю ситуацію проаналізували в Інституті з вивчення війни. Експерти припустили, про що може свідчити підвищення Герасимова та пониження Суровікіна.

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Для чого понизили Суровікіна

Як зазначають аналітики, дуже ймовірно, це частково політичне рішення. Воно спрямоване на відновлення першості міноборони у внутрішній російській боротьбі за владу. Нагадаємо, що Суровікін та Пригожин ще наприкінці грудня уклали союз. І не дивно, що в Кремлі вирішили на це вплинути, щоб зменшити вагу того ж таки глави ПВК "Вагнера".

Нагадуємо, що Пригожин з кінця 2022 року ще активніше критикує те, як міноборони Росії веде війну проти України. Як зазначають в Інституті, той же цілий Ігор Гіркін пішов далі. Він натякнув, що підтримав би усунення Владіміра Путіна з поста президента Росії. Усе це – демонстрація внутрішньої дестабілізації. І цей підбитий човен хитає з кожним днем усе більше.

Суровікін – суперник Шойгу

Для Пригожина Суровікін – улюбленець. Натомість, за даними української розвідки, він – суперник міністра оборони Сєргєя Шойгу. Водночас чітко незрозуміло, що саме стало причиною пониження Суровікіна на користь Герасимова.

Аналітики припускають, що це може бути частково політичний крок. З його допомогою у Кремлі спробують послабити вплив фракції силовиків. Саме вона виступає проти міноборони Росії та його діяльності. А ще це своєрідний заклик до Пригожина та інших критиків, що свою риторику вони повинні змінити.

Наслідки можуть не сподобатися Путіну

Натомість слід розуміти, що Пригожин та Ко можуть сприйняти підвищення Герасимова інакше. Це може стати для них тригером до того, щоб усе більше розподіляти російський інформаційний простір. Ба більше, ще й протидіяти війні, яку веде Кремль.

Не дарма ж, коли Пригожин нахабно брехав про захоплення Соледара, він робив акцент на тому, що місто взяли під контроль саме його найманці. Він усе частіше намагається наголошувати на тому, що саме вагнерівці приносять здобутки Росії у війні, яку вона розв'язала.

У британській розвідці також прокоментували заміну Суровікіна на Герасимова. У відомстві скептично ставляться до такого кроку. Особливо з урахуванням того, що більше позитивних оцінок від росіян отримував саме Суровікін. До слова, це чітке нагадування того, що населення країни-агресорки кровожерне та мріє про знищення України та всіх українців.