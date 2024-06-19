"Це смішно": що Путін може привезти з Північної Кореї

Владімір Путін вперше за останні 24 роки був з офіційним візитом в Північній Кореї. Відомо. що диктатори обговорювали "стратегічну співпрацю".

Що за цим може стояти 24 Каналу пояснив голова товариства "Україна – КНДР" Микола Поліщук.

Детально Путін і Кім Чен Ин підписали договір про "всеосяжне стратегічне партнерство"

Які боєприпаси може отримати Росія

Днями міністр оборони Південної Кореї Шин Вонсік повідомив, що Північна Корея відправила до Росії контейнери, які можуть вміщати близько 5 мільйонів артилерійських боєприпасів.

Однак важливо розуміти, що якість цих снарядів далеко не висока. Уже по російських пабліках ширяться нарікання на північнокорейське озброєння.

Нічого технологічного вона не поставляє і поставити, очевидно, не може,

– зауважив Поліщук.

Побоювання, що КНДР відправить китайські снаряди під виглядом своїх до Росії поки що нічим не підтверджені. Кім Чен Ин, імовірно, діє на свій розсуд, налагоджує стосунки з Росією, шукає партнерів не лише в Росії, а серед інших країн. Так Пхеньян намагається зменшити залежність від Китаю, яка є наразі критичною для режиму північної Кореї.

Прорахунок Китаю

Однак Китай має свою вигоду від співпраці КНДР та Росії. Мовитиметься, можливо, про те, щоб китайські кораблі могли виходити в Японське море по річці Туманган, яка протікає між Корею та Росією. Це можна розглядати, як подальшу спробу Китаю повзучої експансії на Росію.

Цікаво, що цю річку Південна Корея вважає внутрішню корейською, бо на ній розташований острів, який з 19-го століття є спірним між Росією і Кореєю. Північна Корея визнає його територією Росії. Тому Південна Корея має значне невдоволення через подібну співпрацю двох диктаторів.

Крім того, на зустрічі Путіна та Кім Чен Ина було зазначено вектор на боротьбу проти спільних ворогів, а найбільшим ворогом Північної Кореї є Південна.

Значення зустрічі

Натомість основним наслідком подібної зустрічі є буде, імовірно, продовження передачі боєприпасів, гранатометів чи РСЗВ з Північної Кореї до Росії. Але навряд Пхеньян зможе поставити більш сучасну зброю, адже її там дуже мало.

Це декларативний пропагандистський візит – російський варіант відповіді на угоду про співробітництво між Україною та США. Від декларації США та України багато очікувати не варто, а від декларації КНДР та Росії взагалі чогось очікувати смішно,

– резюмував Поліщук.