Ніхто його не слухатиме, – політолог про можливу участь Путіна в саміті G20

Кремлівський диктатор Владімір Путін планує взяти участь у віртуальному саміті G20, який відбудеться 22 листопада під головуванням Індії. Йому можуть виділити на промову 15 хвилин, однак інші країні-учасниці його слухати не будуть.

Якби саміт G20 проходив би офлайн, то лідери відмовлялись би проводити зустрічі з Путіним. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Микола Давидюк.

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Путін зробить токсичні заяви

Микола Давидюк зазначив, що на саміті G20 Путіну можуть виділити 15 хвилин на промову. За цей час він встигне зробити токсичні заяви, набрехати, що нібито Росія не нападала на Україну.

Насамперед Путіна ніхто не буде слухати. Навіть якби була офлайн-зустріч, з ним би ніхто не зустрівся. Виділять йому 15 хвилин, він зробить кілька токсичних заяв, розкаже, що він нібито не винен, не нападав на Україну, не викрадав дітей, не хотів організувати голод,

– сказав він.

За словами політолога, Росію потрібно виключити з G20, як це було з G8. Місце країни-агресорки може зайняти Україна, тому що членство у G20 – це не про розмір економіки чи політичний режим, а насамперед про лідерство.

Владімір Путін: останні новини

Владімір Путін зробив цинічну заяву про напад на Україну. Під час культурного форуму у Санкт-Петербурзі диктатор видав, що йому до 2014 року і на думку не могло спасти, що між Україною та Росією може бути такий конфлікт. Він намагався театралізовано вдавати, що здивований тим, що на Україну напала Росія.

Президент США Джо Байден написав величезну статтю. Він порівняв Путіна та ХАМАС. Американський лідер зауважив, що і Путін, і ХАМАС борються за те, щоб сусідню демократію стерти з лиця землі, однак Штати цього не дозволять. Крім того, Байден наголосив, що допомога Україні – інвестиція у безпеку США.

Аналітики Німецького товариства зовнішньої політики вважають, що коли в Україні завершаться інтенсивні бойові дії, Владімір Путін матиме можливість відновити російське військо та озброєння, а згодом напасти на НАТО. На це Росії може знадобитися від шести до десяти років. Тому Альянс має бути спроможним відбити напад Росії за шість років.