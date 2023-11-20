Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу наголосив на тому, що Росія вчиняє злочини проти людяності, коли використовує українських полонених і викрадає дітей.

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Для Естонії питання повернення дітей є одним із пріоритетів

"Ми говоримо про 20 000 депортованих дітей, які перебувають у таборах, і їх також використовують проти України, промиваючи їхні мізки та менталітет. Це злочини проти людяності. Це воєнні злочини та злочини агресії. Тому ми повинні боротися за те, щоб всі ці в'язні та діти повернулися до своїх домівок", – сказав він.

За словами естонського міністра, важливо встановити правосуддя. Тому він наголошує, що має бути організований міжнародний спеціальний трибунал щодо агресивних злочинів Путіна.

Отже, в нас є багато роботи в майбутньому, але ми не можемо починати переговори з Росією в сенсі укладання якихось угод, тому що Путін не зацікавлений в укладанні угод. Його цікавить лише те, як знищити Україну, як знищити українську націю, а також як знищити західні демократії. Це те, про що ми не можемо домовлятися,

– сказав Тсахкна.

Канада під час мирного саміту на Мальті запропонувала створити міжнародну коаліцію для сприяння поверненню українських дітей. Тсахкна підтвердив, що для Естонії одним із пріоритетів є питання дітей.

"Ми також ініціювали паралельний захід високого рівня на Генеральній Асамблеї ООН разом з Україною, а також з урядами США та Бельгії, щоб заявити, що це реальна проблема. Ми можемо працювати разом, використовуючи будь-які формати та організації, і звичайно, Естонія приєднається до цієї ініціативи", – резюмував він.

Зверніть увагу. За даними російських ЗМІ, станом на 1 вересня 2023 року до Росії депортували понад 744 тисячі українських дітей. Станом на вересень 2023 року Україні вдалося повернути 386 юних українців.

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