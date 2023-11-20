Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил, что Россия совершает преступления против человечности, когда использует украинских пленных и похищает детей.

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Для Эстонии вопрос возвращения детей является одним из приоритетов

"Мы говорим о 20 000 депортированных детей, которые находятся в лагерях, и их также используют против Украины, промывая их мозги и менталитет. Это преступления против человечности. Это военные преступления и преступления агрессии. Поэтому мы должны бороться за то, чтобы все эти заключенные и дети вернулись в свои дома", – сказал он.

По словам эстонского министра, важно установить правосудие. Поэтому он отмечает, что должен быть организован международный специальный трибунал по агрессивным преступлениям Путина.

Итак, у нас есть много работы в будущем, но мы не можем начинать переговоры с Россией в смысле заключения каких-либо соглашений, потому что Путин не заинтересован в заключении соглашений. Его интересует только то, как уничтожить Украину, как уничтожить украинскую нацию, а также уничтожить западные демократии. Это то, о чем мы не можем договариваться,

– сказал Тсахкна.

Канада во время мирного саммита на Мальте предложила создать международную коалицию для содействия возвращению украинских детей. Тсахкна подтвердил, что для Эстонии одним из приоритетов является вопрос детей.

"Мы также инициировали параллельное мероприятие высокого уровня на Генеральной Ассамблее ООН вместе с Украиной, а также с правительствами США и Бельгии, чтобы заявить, что это реальная проблема. Мы можем работать вместе, используя любые форматы и организации, и, конечно, Эстония присоединится к этой инициативе", – резюмировал он.

Обратите внимание. По данным российских СМИ, на 1 сентября 2023 года в Россию депортировали более 744 тысяч украинских детей. По состоянию на сентябрь 2023 года удалось вернуть 386 юных украинцев.

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