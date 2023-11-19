Об открытии переговоров по вступлению Украины в ЕС, задержке поставок миллиона боеприпасов и инициативе Эстонии по возвращению похищенных украинских детей – читайте в эксклюзивном интервью 24 Канала.

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Справка! Маргус Цахкна – министр иностранных дел Эстонии. Работал министром социальной защиты в 2015 – 2016 годах и министром обороны в 2016 – 2017 годах.

Переговоры о вступлении в ЕС могут начаться уже в декабре

Еврокомиссия опубликовала отчет и рекомендует начать переговоры по вступлению Украины и Молдовы. Мы уже слышали, что Венгрия может заблокировать это решение. Как считаете, смогут ли лидеры принять окончательное решение, которое откроет переговоры?

Это было действительно историческое решение Европейской Комиссии. Они (украинцы – 24 канал) очень настойчиво работают, и я думаю, что мы должны гордиться той работой, которую выполняет Украина, чтобы реализовать семь рекомендаций. Поэтому я думаю, что исторический импульс есть, и, конечно, он будет очень важен для расширения ЕС, а также для Украины.

В конце этого года Европейский совет примет решение о начале официального переговорного процесса по вступлению Украины и Молдовы в Европейский Союз. Мы, как эстонцы, поддерживаем, конечно, это на 100%. Без процесса расширения ЕС, я думаю, что меня не было бы здесь как министра иностранных дел независимой Эстонии.

Поэтому очень важно, чтобы мы поддерживали Украину, но говорится не только о помощи. Украина – это огромный потенциал и возможность для Европейского Союза.

Я надеюсь, что во время этих дискуссий, которые сейчас проходят, мы найдем общее понимание того, что в конце этого года Совет примет решение о начале официального переговорного процесса. На это нужно время. Это не предоставление членства в ЕС Украине, но это будет историческое окно возможностей. И я надеюсь, что мы найдем общий язык.

Представил ли министр иностранных дел Венгрии свою позицию?

Это не была тема, которую мы обсуждали, потому что Еврокомиссия объявила его предложения, и дальше – это встреча лидеров правительств на самом высоком уровне.

Миллион боеприпасов и усиление военной помощи

Литовский министр заявил, что Путин может еще раз подумать о победе в войне в Украине. Какова ваша реакция?

Путин, конечно, планирует выиграть войну, но он планировал выиграть войну в течение шести дней. Сейчас мы говорим о почти двух годах полномасштабной войны и геноцида. Он не победил, и я думаю, что мы так объединены, чтобы поддержать Украину в победе. Потому я уверен, что Путин не выиграет.

Между тем, Германия объявила, что удвоит свою поддержку Украине. Является ли это особым сигналом для всех стран-членов ЕС? Следует ли ожидать большего пакета поддержки?

Эстония выступает за то, чтобы поддерживать Украину все больше и больше, и мы выделили более 1,2% ВВП в поддержку Украины. Так что мы всегда можем сделать больше. И, конечно, это отличная новость, что Германия решила удвоить свою поддержку. Это хороший пример того, что мы можем сделать больше, чем страны-члены ЕС.

Но самое важное, что мы должны найти способ выполнить уже одобренные решения на уровне ЕС. Мы все еще имеем некоторые вето или блокирование по мерам, направленным на поддержку Украины. Но до конца этого года, я надеюсь, мы сможем найти общее понимание и одобрим решение о долгосрочной поддержке Украины – это около 20 миллиардов для Европейского фонда мира, а также для большого процесса реконструкции. Поэтому я должен работать каждый день, но, конечно, каждая страна-член может сделать больше на двустороннем уровне, и Эстония это сделает.

Существуют также сомнения, что ЕС не сможет поставить боеприпасы до марта следующего года. Вы разделяете эти сомнения?

На каждой встрече с министрами иностранных дел Европейского Союза я ставлю этот вопрос на повестку дня. Мы достигаем определенного прогресса, но я недоволен темпами этого процесса. Я надеюсь, что до марта мы сможем выполнить то, что обещали. Эстония фактически сделала свою часть работы в начале, потому что наша страна была одной из стран, инициировавших это соглашение о предоставлении 1 миллиона боеприпасов.

Но на самом деле Украина нуждается в этих боеприпасах прямо сейчас. У Украины нет времени ждать до марта. Я надеюсь, что мы сможем доставить столько, сколько сможем, и Украина победит в войне.

Украинские военнопленные и похищенные Россией дети

По сообщениям СМИ, Россия цинично использует украинских военнопленных, чтобы они воевали на стороне Москвы. Какова ваша реакция на это, и можете ли вы, и в частности Эстония, помочь освободить их или улучшить условия их жизни в тюрьмах?

У Эстонии нет рабочих связей или сотрудничества с Россией, потому что Москва пересекла все красные линии или какие-либо другие границы, которые позволяли ей быть хотя бы немного человечной. И вот что делает Путин: он пытается использовать все возможности, чтобы помешать нашему единству, а также помешать Украине, и мы это знаем.

Мы говорим о 20 000 депортированных детях, которые находятся в лагерях, и их также используют против Украины, промывая их мозги и менталитет. Это преступления против человечности. Это военные преступления и преступления агрессии. Поэтому мы должны бороться за то, чтобы все эти заключенные и дети вернулись домой.

Также должно быть установлено правосудие, должен быть организован международный специальный трибунал по агрессивным преступлениям Путина. Поэтому у нас много работы в будущем, но мы не можем начинать переговоры с Россией в смысле заключения каких-либо соглашений, потому что Путин не заинтересован в заключении соглашений. Его интересует только то, как уничтожить Украину, как уничтожить украинскую нацию, а также уничтожить западные демократии. Это то, о чем мы не можем договариваться.

Интервью с министром иностранных дел Эстонии: смотрите видео

Вы упомянули об украинских детях. В ходе мирного саммита на Мальте Канада предложила создать международную коалицию для содействия возвращению украинских детей. Можно ли ожидать, что к этой коалиции присоединится Эстония?

Для эстонцев одним из приоритетов является вопрос детей. Мы также инициировали параллельное мероприятие высокого уровня на Генеральной Ассамблее ООН вместе с Украиной, а также с правительствами США и Бельгии, чтобы заявить, что это реальная проблема. Мы можем работать вместе, используя любые форматы и организации, и, конечно, Эстония присоединится к этой инициативе.