То, что сейчас происходит на фронте – это война на истощение. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас рассказала, почему у нашего государства есть все шансы выйти из него победителем.

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Поддержка Запада и моральный дух

По словам Каллас, для войны на истощение характерны три параметра, и по каждому из них наше государство может превзойти соперника.

Первое – это люди. Именно на этот ресурс Россия делает основную ставку, убежденная, что благодаря нему сможет продержаться дольше Украины. Впрочем, глава эстонского правительства считает, что благодаря поддержке Запада это преимущество страны-агрессорки может нивелироваться. Если Европа и США будут продолжать тренировки украинских военных.

Так, европейские страны обучают от 30 до 40 тысяч военнослужащих. Столько солдат могут подготовить и США. Каллас считает, что примерно 80 тысяч хорошо натренированных военных – это более крепкая сила чем многочисленные российские срочники.

Второе - ресурсы. Совокупный ВВП Европы в семь раз больше российского. Также на доходы страны-агрессорки сильно влияют санкции. Кроме того, оборонный бюджет коалиции Рамштайн в 13 раз больше, чем у России. Следовательно, и здесь у Украины есть преимущество над врагом.

Третье – моральный дух украинцев, которые, в отличие от россиян, защищают свои дома и семьи.

Каллас подчеркнула, что Запад должен верить в украинскую победу. Также она подчеркнула, что победа России обойдется ему дороже поддержки Украины. Ведь если Кремлю удастся выйти из вооруженного конфликта с большей территорией, чем он имел до начала, тогда это будет сигнал агрессорам, что агрессия окупается.

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