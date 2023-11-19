Про відкриття переговорів щодо вступу України до ЄС, затримку постачання мільйона боєприпасів та ініціативу Естонії щодо повернення викрадених українських дітей – читайте в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

До теми Це не глухий кут: прем'єрка Естонії пояснила, чому Україна переможе Росію у війні на виснаження

Довідково! Маргус Цахкна – міністр закордонних справ Естонії. Працював міністром соціального захисту в 2015 – 2016 роках та міністром оборони в 2016 – 2017 роках.

Переговори про вступ до ЄС можуть початися вже в грудні

Єврокомісія опублікувала звіт і рекомендує розпочати переговори про вступ України та Молдови. Ми вже чули, що Угорщина може заблокувати це рішення. Як вважаєте, чи зможуть лідери прийняти остаточне рішення, що відкриє переговори?

Це було дійсно історичне рішення Європейської Комісії. Вони (українці – 24 канал) дуже наполегливо працюють, і я думаю, що насправді ми повинні пишатися тією роботою, яку виконує Україна, аби реалізувати сім рекомендацій. Тому я думаю, що історичний імпульс є, і, звичайно, він буде дуже важливим для розширення ЄС, а також для України.

Наприкінці цього року, Європейська рада ухвалить рішення про початок офіційного переговорного процесу щодо вступу України та Молдови до Європейського Союзу. Ми, як естонці, підтримуємо, звичайно, це на 100%. Без процесу розширення ЄС, я думаю, що мене б не було тут як міністра закордонних справ незалежної Естонії.

Тому дуже важливо, щоб ми підтримували Україну, але мовиться не лише про допомогу. Україна – це величезний потенціал і можливість для Європейського Союзу.

Я сподіваюся, що під час цих дискусій, які зараз відбуваються, ми знайдемо спільне розуміння того, що наприкінці цього року Рада прийме рішення про початок офіційного переговорного процесу. На це потрібен час. Це не надання членства в ЄС Україні, але це буде історичне вікно можливостей. І я сподіваюся, що ми знайдемо спільну мову.

Чи представив міністр закордонних справ Угорщини свою позицію?

Це не було темою, яку ми обговорювали, тому що Єврокомісія оголосила його пропозиції, і далі – це зустріч лідерів урядів на найвищому рівні.

Мільйон боєприпасів та посилення військової допомоги

Литовський міністр заявив, що Путін може ще раз подумати про перемогу у війні в Україні. Яка ваша реакція?

Путін, звичайно, планує виграти війну, але він планував виграти війну протягом шести днів. Зараз ми говоримо про майже два роки повномасштабної війни та геноциду. Він не переміг, і я думаю, що ми настільки об'єднані, щоб підтримати Україну у перемозі. Тому я впевнений, що Путін не виграє.

Тим часом Німеччина оголосила, що подвоїть свою підтримку Україні. Чи є це особливим сигналом для всіх країн-членів ЄС? Чи варто очікувати більшого пакета підтримки?

Естонія виступає за те, щоб підтримувати Україну все більше й більше, і ми виділили понад 1,2% ВВП на підтримку України. Тож ми завжди можемо зробити більше. І, звичайно, це чудова новина, що Німеччина вирішила подвоїти свою підтримку. Це гарний приклад того, що ми можемо зробити більше як країни-члени ЄС.

Та найважливіше те, що ми повинні знайти спосіб виконати вже схвалені рішення на рівні ЄС. Ми все ще маємо деякі вето або блокування щодо заходів спрямованих на підтримку України. Але до кінця цього року, я сподіваюся, ми зможемо знайти спільне розуміння і схвалимо рішення щодо довгострокової підтримки України – це близько 20 мільярдів для Європейського фонду миру, а також великого процесу реконструкції. Тому я маю працювати щодня, але, звичайно, кожна країна-член може зробити більше на двосторонньому рівні, і Естонія це зробить.

Існують також сумніви, що ЄС не зможе поставити боєприпасів до березня наступного року. Ви поділяєте ці сумніви?

На кожній зустрічі з міністрами закордонних справ Європейського Союзу я ставлю це питання на порядок денний. Ми досягаємо певного прогресу, але я незадоволений темпами цього процесу. Я сподіваюся, що до березня ми зможемо виконати те, що обіцяли. Естонія фактично зробила свою частину роботи на початку, тому що наша країна була однією з країн, які ініціювали цю угоду про надання 1 мільйон боєприпасів.

Але насправді Україна потребує цих боєприпасів прямо зараз. Україна не має часу чекати до березня. Я дуже сподіваюся, що ми зможемо доставити стільки, скільки зможемо, і Україна переможе у війні.

Українські військовополонені та викрадені Росією діти

За повідомленнями ЗМІ, Росія цинічно використовує українських військовополонених для того, щоб вони воювали на боці Москви. Яка ваша реакція на це, і чи можете ви, й зокрема Естонія, допомогти звільнити їх або покращити умови їхнього життя у в'язницях?

Естонія не має жодних робочих зв'язків чи співпраці з Росією, тому що Москва перетнула всі червоні лінії чи будь-які інші межі, які б дозволяли їй бути хоча б трохи людяною. І ось що робить Путін: він намагається використати всі можливості, щоб зашкодити нашій єдності, а також зашкодити Україні, і ми це знаємо.

Ми говоримо про 20 000 депортованих дітей, які перебувають у таборах, і їх також використовують проти України, промиваючи їхні мізки та менталітет. Це злочини проти людяності. Це воєнні злочини і злочини агресії. Тому ми повинні боротися за те, щоб всі ці в'язні та діти повернулися до своїх домівок.

Також має бути встановлене правосуддя, має бути організований міжнародний спеціальний трибунал щодо агресивних злочинів Путіна. Отже, в нас є багато роботи в майбутньому, але ми не можемо починати переговори з Росією в сенсі укладання якихось угод, тому що Путін не зацікавлений в укладанні угод. Його цікавить лише те, як знищити Україну, як знищити українську націю, а також як знищити західні демократії. Це те, про що ми не можемо домовлятися.

Інтерв'ю з міністром закордонних справ Естонії: дивіться відео

Ви згадали про українських дітей. Під час мирного саміту на Мальті Канада запропонувала створити міжнародну коаліцію для сприяння поверненню українських дітей. Чи можна очікувати, що до цієї коаліції приєднається Естонія?

Для естонців одним із пріоритетів є питання дітей. Ми також ініціювали паралельний захід високого рівня на Генеральній Асамблеї ООН разом з Україною, а також з урядами США та Бельгії, щоб заявити, що це реальна проблема. Ми можемо працювати разом, використовуючи будь-які формати та організації, і звичайно, Естонія приєднається до цієї ініціативи.