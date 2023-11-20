Никто его не будет слушать, – политолог о возможном участии Путина в саммите G20

Кремлевский диктатор Владимир Путин планирует поучаствовать в виртуальном саммите G20, который состоится 22 ноября под председательством Индии. Ему могут выделить на речь 15 минут, однако другие страны-участники его слушать не будут.

Если бы саммит G20 проходил офлайн, то лидеры отказывались бы проводить встречи с Путиным. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Николай Давыдюк.

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Путин сделает токсичные заявления

Николай Давыдюк отметил, что на саммите G20 Путину могут выделить 15 минут на речь. За это время он успеет сделать токсичные заявления, врать, что якобы Россия не нападала на Украину.

Прежде всего, Путина никто не будет слушать. Даже будь офлайн-встреча, с ним бы никто не встретился. Выделят ему 15 минут, он сделает несколько токсичных заявлений, расскажет, что он якобы не виноват, не нападал на Украину, не похищал детей, не хотел организовать голод,

– сказал он.

По словам политолога, Россию нужно исключить из G20, как это было с G8. Место страны-агрессора может занять Украина, потому что членство в G20 – это не о размере экономики или политическом режиме, а прежде всего о лидерстве.

Владимир Путин: последние новости

Владимир Путин сделал циничное заявление о нападении на Украину. Во время культурного форума в Санкт-Петербурге диктатор выдал, что ему до 2014 года и в голову не могло спасти, что между Украиной и Россией может быть такой конфликт. Он пытался театрализованно делать вид, что удивлен тем, что на Украину напала Россия.

Президент США Джо Байден написал огромную статью. Он сравнил Путина и ХАМАС. Американский лидер заметил, что и Путин, и ХАМАС борются за то, чтобы соседнюю демократию стереть с лица земли, однако Штаты этого не позволят. Кроме того, Байден подчеркнул, что помощь Украине – инвестиция в безопасность США.

Аналитики Немецкого общества внешней политики считают, что когда в Украине завершатся интенсивные боевые действия, Владимир Путин сможет восстановить российское войско и вооружение, а впоследствии напасть на НАТО. Для этого России может потребоваться от шести до десяти лет. Поэтому Альянс должен быть способен отбить нападение России за шесть лет.