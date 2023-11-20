Якби саміт G20 проходив би офлайн, то лідери відмовлялись би проводити зустрічі з Путіним. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Микола Давидюк.

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Путін зробить токсичні заяви

Микола Давидюк зазначив, що на саміті G20 Путіну можуть виділити 15 хвилин на промову. За цей час він встигне зробити токсичні заяви, набрехати, що нібито Росія не нападала на Україну.

Насамперед Путіна ніхто не буде слухати. Навіть якби була офлайн-зустріч, з ним би ніхто не зустрівся. Виділять йому 15 хвилин, він зробить кілька токсичних заяв, розкаже, що він нібито не винен, не нападав на Україну, не викрадав дітей, не хотів організувати голод,

– сказав він.

За словами політолога, Росію потрібно виключити з G20, як це було з G8. Місце країни-агресорки може зайняти Україна, тому що членство у G20 – це не про розмір економіки чи політичний режим, а насамперед про лідерство.

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