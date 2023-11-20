Если бы саммит G20 проходил офлайн, то лидеры отказывались бы проводить встречи с Путиным. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Николай Давыдюк.

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Путин сделает токсичные заявления

Николай Давыдюк отметил, что на саммите G20 Путину могут выделить 15 минут на речь. За это время он успеет сделать токсичные заявления, врать, что якобы Россия не нападала на Украину.

Прежде всего, Путина никто не будет слушать. Даже будь офлайн-встреча, с ним бы никто не встретился. Выделят ему 15 минут, он сделает несколько токсичных заявлений, расскажет, что он якобы не виноват, не нападал на Украину, не похищал детей, не хотел организовать голод,

– сказал он.

По словам политолога, Россию нужно исключить из G20, как это было с G8. Место страны-агрессора может занять Украина, потому что членство в G20 – это не о размере экономики или политическом режиме, а прежде всего о лидерстве.

Обратите внимание! Издание The Guardian написало, что Россия хотела вызвать голод в Украине в три этапа. Юристы-правозащитники совместно с украинской прокуратурой готовят досье военных преступлений России, которые планируют подать в Международный уголовный суд (МУС). Владимиру Путину могут предъявить новые обвинения за использование голода в качестве оружия в Украине.

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