Аналогів знову "нема": чим насправді є ракета "Циркон", якою погрожує Кремль

Дуже багато зараз говорять про "Циркон", яким Путін вирішив налякати всіх і все. Не розумію взагалі цієї рефлексії російської пропаганди на ракетну зброю, яку вони мають на озброєнні штучно, але якою погрожують усьому світу.

Як Росія завищує характеристики своєї зброї

Це як із МБР "Сармат" чи "Арматами".

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Що ж до "Циркона", то з урахуванням того, що Росія завжди завищує офіційні характеристики своєї зброї, що вже виразно показала війна в Україні, у тактико-технічних характеристиках цієї гіперзвукової ракети теж можна сумніватися. Але реальні характеристики це таке. Набагато цікаве те, скільки таких ракет є на озброєнні Росії.

"Циркони" в Росії вже не роблять

У цьому контексті я хочу нагадати про гіперзвукові ракети Х-47М2 "Кинджал". Вони були не такими багатостраждальними як "Циркон", але все ж це критично дефіцитна продукція. Росія не може виробляти їх через катастрофічну залежність від іноземних мікросхем.

З "Цирконом", який спочатку був проблематичною ракетою, така сама ситуація і навіть гірша.

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Наприклад, випробування "Циркона" стартували у 2016 році. За цей період було здійснено 9 пусків. Тобто 1 – 2 на рік? Для інтенсивних випробувань кількісний показник такий собі.

Але в цьому немає нічого дивного. Це був первинний потенціал виробництва цієї ракети, яку збирали ледь не вручну. Хоча зараз ситуація не дуже змінилася, якщо не враховувати того, що "Циркони" взагалі не роблять через санкції.

Тобто, грубо кажучи, боєзапас "Цирконів" у Росії можна оцінювати як штучний. Скільки їх? 2? 4? Ну, точно не десятки чи сотні, щоб дозволити собі засипати країни НАТО "зброєю відплати". Це фактично такий собі "Кинджал" морського базування. Штучний продукт для залякування.