Путін продовжуватиме війну до кінця свого життя

Раніше про стан здоров'я агресора говорили представники розвідувальної служби Данії. Вони, щоправда, не казали, що у Путіна зараз онкологія, однак підкреслювали, що він міг лікуватися від раку. Водночас зараз агресор буцімто страждає від нестерпного болю, який пов'язаний з невідомими хронічними захворюваннями.

До теми Річ зовсім не у Різдві: чому Путін оголосив "перемир'я" і до чого тут Китай

На думку розвідників з Данії, хвороба і медикаменти можуть реально впливати на схвалення рішень. Зокрема, й на рішення про початок війни з Україною.

Буданов вважає, що Путін спочатку зазнає поразки у війні з Україною, а потім вже помре. Про це, звичайно, зараз дуже складно судити, але в одному я впевнений точно – у продовженні війни з Україною Путін зацікавлений особисто.

Він намагатиметься продовжувати її стільки, скільки буде президентом Росії. Тобто – до кінця життя. Якщо прогнози головного українського розвідника виправдаються, і Путін дійсно залишить цей світ 2023 року, то війна закінчиться. Нове російське керівництво шукатиме інші шляхи для того, щоб залишити Україну в російській сфері впливу, навіть, якщо воно буде складатися з представників федеральної служби безпеки.

Росія не зупиниться після програшу у війні

Війна в Україні триватиме стільки, скільки Путін керуватиме Росією. Навіть, якщо уявити, що Путін через 5 років святкуватиме своє 75-річчя, то конфлікт з Україною і далі триватиме. Він його не зупинить. Звичайно, агресор може зазнати поразки у цьому конфлікті, адже ЗСУ мають всі шанси вибити ворога з території нашої країни.

Цікаво Сотні бомбардувальників, яких ніхто не бачив: у Росії закінчуються не лише ракети

Однак війна після цього не закінчиться. Не буде жодних домовленостей з Росією. Путін не піде на жодні компроміси. У Росії будуть говорити, що так звані "українські нацисти" захопили російську територію, і Росія має готуватися до її визволення.

Нові хвилі мобілізації будуть продовжуватися, а Путін шукатиме домовленостей з Іраном чи Північною Кореєю про постачання нових озброєнь. Україну намагатимуться обстрілювати ракетами, щоб зруйнувати її інфраструктуру.

Все це буде продовжуватися так, ніби ніякої поразки російської армії на полі бою не було. У Путіна просто немає іншого виходу. Питання не в тому, чи може він виграти війну з Україною – я вважаю, що не може, – а в тому, що припинення війни з Україною – це і є реальна політична поразка російського президента. Саме припинення війни може призвести до фізичної смерті Путіна і втрати влади.

Путін став заручником власних рішень

Не можна собі уявити, що Путін спочатку програє цю війну, а потім помре чи загине від рук заколотників. Ні. Можна собі уявити, що Путін припинить війну з Україною, і це стане його останнім часом на посаді президента Росії. Путін це усвідомлює краще, ніж західні лідери, які думають, що агресору потрібно "зберегти обличчя".

Читайте також Святий день навіть для атеїстів – у Лавру повертається Бог

Путін бачить, що суспільство підтримує його агресивну політику. Він усвідомлює, що російська еліта залишається вірною саме до того моменту, поки він не припинить війну. Тому не тільки українці стали заручниками цих злочинних та агресивних дій диктатора. Путін сам став заручником власних рішень.

Будемо сподіватися, що прогнози Буданова є правильними і Путін дійсно може померти до кінця цього року.

Якщо Путін помре, у нас буде вікно можливостей на 5 – 10 років до початку нової агресії Росії проти України, якою б не була влада після Путіна. Якщо Україна не скористається цим вікном, то через 10 років почнеться ще жорстокіша та виснажливіша війна. Сподіваюся, що цього разу українське суспільство не буде таким недалекоглядним та інфантильним, як у попередні 30 років.