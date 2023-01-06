Путин будет продолжать войну до конца своей жизни

Раньше о состоянии здоровья агрессора говорили представители разведывательной службы Дании. Они, правда, не казали, что у Путина сейчас онкология, но подчеркивали, что он мог лечиться от рака. Сейчас агрессор якобы страдает от невыносимой боли, которая связана с неизвестными хроническими заболеваниями.

К теме Дело совсем не в Рождестве: почему Путин объявил "перемирие" и при чем здесь Китай

По мнению разведчиков из Дании, болезнь и медикаменты могут реально влиять на одобрение решений. В частности, и решение о начале войны с Украиной.

Буданов считает, что Путин сначала потерпит поражение в войне с Украиной, а потом уже умрет. Об этом, конечно, сейчас очень сложно судить, но в одном я уверен точно – в продолжении войны с Украиной Путин лично заинтересован.

Он постарается продолжать ее столько, сколько будет президентом России. То есть – до конца жизни. Если прогнозы главного украинского разведчика оправдаются, и Путин действительно покинет этот мир в 2023 году, то война закончится. Новое российское руководство будет искать другие пути для того, чтобы оставить Украину в российской сфере влияния, даже если оно будет состоять из представителей федеральной службы безопасности.

Россия не остановится после проигрыша в войне

Война в Украине будет продолжаться столько, сколько Путин будет руководить Россией. Даже если представить, что Путин через 5 лет будет праздновать свое 75-летие, то конфликт с Украиной и дальше будет продолжаться. Он его не остановит. Конечно, агрессор может потерпеть поражение в этом конфликте, ведь у ВСУ есть все шансы выбить врага с территории нашей страны.

Интересно Сотни бомбардировщиков, которых никто не видел: в России заканчиваются не только ракеты

Однако война после этого не окончится. Не будет никаких договоренностей с Россией. Путин не пойдет ни на какие компромиссы. В России будут говорить, что так называемые "украинские нацисты" захватили российскую территорию, и Россия должна готовиться к ее освобождению.

Новые волны мобилизации будут продолжаться, а Путин будет искать договоренности с Ираном или Северной Кореей о поставках новых вооружений. Украину будут обстреливать ракетами, чтобы разрушить ее инфраструктуру.

Все это будет продолжаться так, как будто никакого поражения русской армии на поле боя не было. У Путина просто нет иного выхода. Вопрос не в том, может ли он выиграть войну с Украиной – я считаю, что не может, – а в том, что прекращение войны с Украиной – это и есть реальное политическое поражение российского президента. Именно прекращение войны может привести к физической смерти Путина и потере власти.

Путин стал заложником своих решений

Нельзя себе представить, что Путин сначала проиграет эту войну, а потом умрет или погибнет от мятежников. Нет. Можно себе представить, что Путин прекратит войну с Украиной, и это станет его последним часом на должности президента России. Путин это понимает лучше, чем западные лидеры, которые думают, что агрессору нужно "сохранить лицо".

Читайте также Святой день даже для атеистов – в Лавру возвращается Бог

Путин видит, что общество поддерживает его агрессивную политику. Он осознает, что российская элита остается верна именно к тому моменту, пока он не прекратит войну. Потому не только украинцы стали заложниками этих преступных и агрессивных действий диктатора. Путин сам стал заложником своих решений.

Будем надеяться, что прогнозы Буданова правильны, и Путин действительно может умереть до конца этого года.

Если Путин умрет, у нас будет окно возможностей на 5 – 10 лет до начала новой агрессии России против Украины, какой бы ни была власть после Путина. Если Украина не воспользуется этим окном, то через 10 лет начнется еще более жестокая и изнурительная война. Надеюсь, что в этот раз украинское общество не будет таким недальновидным и инфантильным, как в предыдущие 30 лет.