Може йтися про захмарні втрати: Путін порівняв війну в Україні зі Сталінградською битвою
- Путін порівняв війну в Україні зі Сталінградською битвою, заявивши, що російські військові "завжди пам'ятатимуть, що за ними Росія".
- Це порівняння пролунало під час церемонії закладки нового атомного криголама "Сталінград", де був присутній ветеран Сталінградської битви.
Російський диктатор Владімір Путін знову звернувся до історичних паралелей. Цього разу він порівняв військових Росії, які ведуть війну проти України, з учасниками Сталінградської битви.
Путін був дистанційно присутній церемонію закладки атомного криголама "Сталінград". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.
Дивіться також Мінуснули "Тор", "Бук" і С-400: в ГУР показали, як нищать російську ППО
Як Путін приплів Сталінград до війни в Україні?
Путін заявив, що нинішні військові, подібно до солдатів у Сталінграді, "завжди пам'ятатимуть, що за ними Росія".
Такі слова прозвучали під час церемонії закладки нового атомного криголама "Сталінград". На події був присутній і ветеран Сталінградської битви.
Довідка: Сталінградська битва тривала з 17 липня 1942 року до 2 лютого 1943 року й стала одним із наймасштабніших та найкривавіших епізодів Другої світової війни. У ній протистояли радянські війська та армії Німеччини, Італії, Румунії й Угорщини.
Перемога Червоної армії у Сталінграді стала першим кроком в переломі ходу війни. За різними оцінками, лише безповоротні втрати СРСР у цій битві становили близько 480 тисяч солдатів.
Як російські втрати у війні в Україні оцінює Генштаб?
За даними Генштабу ЗСУ у війні проти України Росія втратила близько 1 160 380 осіб.
Також Росія розпрощалася з 11 355 танками, 23 594 броньованими машинами, 428 літаками 1247 засобами ППО та іншою технікою.