Путін прибув з офіційним візитом у Монголію, де його мали б затримати

Російський диктатор Путін усе ж прибув у Монголію з анонсованим візитом, передає 24 Канал. Ця країна мала би арештувати його, відповідно до міжнародного законодавства, та не стала цього робити.

Комітет Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжнародного співробітництва просив передати російського президента до Міжнародного кримінального суду (МКС). Монголія ратифікувала Римський статут МКС, тож депутати закликали виконати обов'язковий міжнародний ордер на арешт Путіна.

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Що відомо про візит Путіна до Монголії

Російські ЗМІ повідомляють, що диктатор приземлився в Улан-Баторі.

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Швидко з'явилося офіційне відео зустрічі очільника Кремля з представниками Монголії.

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Поки що сторони не робили жодних заяв. Путін спокійно залишив аеропорт в оточенні десятка мотоциклістів.

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Чому Путіна мають арештувати в Монголії

До Монголії Путіна запросив президент країни Ухнаагійн Хурелсух. Офіційна причина – участь в урочистих заходах, присвячених 85-річчю спільної перемоги радянських та монгольських збройних сил над Японією на річці Халхін-Гол. Було анонсовано, що сторони планують обговорити співпрацю Росії та Монголії, а також низку проблем на "міжнародному та регіональному рівнях". Ба більше, лідери країн нібито планують підписати низку двосторонніх документів.

Але візит до Монголії є першим для Путіна до країни, де ратифікували Римський статут. Із 2000 року Монголія є учасником Міжнародного кримінального суду, а у 2003 році – ратифікувала Римський статут. Відтак країна зобов'язана виконувати рішення МКС та зобов'язана затримати Путіна за ордером, який видали 17 березня 2023 року. Диктатора звинувачують у незаконній депортації дітей з окупованих територій України до Росії під час війни.

Раніше Путін не наважувався на такі візити. До прикладу, торік він не поїхав на саміт БРІКС у ПАР, адже країна зобов'язана була виконати вимоги Римського статуту. Також Путін не відвідував саміт "Великої двадцятки" в Індії.

У ЗМІ припустили, що диктатор отримав гарантії безпеки. Журналісти Bloomberg наголошують, що Монголія набуває все більшого значення як третя країна для сприяння торгівлі між Росією і Китаєм. Імовірно, Путін наважився на поїздку, бо Монголія не піде проти Китаю, а отже господар Кремля має гарантії безпеки від Пекіна.

В МКС закликали арештувати Путіна, коли він прибуде до Монголії. І пообіцяли, що розглядатимуть випадки "відмови від співпраці" з боку країн-підписантів Римського статуту, а ще повідомлятимуть Асамблею держав-учасниць, що може "вжити будь-яких заходів, які вважатиме доречними".

В МЗС України також сподівалися на арешт міжнародного злочинця.

Експерти припускають, що Путін під час зустрічі буде просувати російський трубопровід "Сила Сибіру – 2" – запланований магістральний газопровід від родовищ російського Сибіру до Китаю. Він має пройти територією Монголії, але Китай не дуже зацікавлений у реалізації проєкту.