Путін максимально підіймає ставки: політолог припустив, чи планує диктатор воювати з НАТО

На нещодавній "прямій лінії" Владімір Путін протягом кількох хвилин примудрився запевнити росіян, що не нападатиме на НАТО й пригрозити Фінляндії "проблемами". Втім, європейські країни, навчені досвідом російського вторгнення, навряд чи візьмуть на віру ці слова.

Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. Він наводить цікаві аргументи стосовно того, чому погрози Путіна варто сприймати серйозно.

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Захід почав серйозно ставитись до погроз Путіна

Через повномасштабну агресію Росії західні країни почали збільшувати свої витрати на оборону, для того, щоб бути готовими відбити російську навалу.

"Путін має розуміти, що велика війна з Альянсом закінчиться катастрофічним розгромом Росії, якщо говорити суто про конвенційне озброєння. Але влаштувати якусь провокацію чи невелику війну з якоюсь окремо взятою країною або кількома країнами НАТО він в принципі хоче", – припустив Рейтерович.

Такі плани російського диктатора цілком вкладаються у його стратегію контрольованої кризи, яка передбачає максимальне підняття всіх ставок, а потім – торг задля отримання вигоди та відмову від найбільш жорсткого сценарію.

Росія здатна напасти на країни НАТО, тому що наявність ядерної зброї дозволяє їй у будь-який момент з цієї війни вийти – під приводом "деескалації" конфлікту, що загрожував усій планеті. Саме тому Росію важливо перемогти в Україні конвенційною зброєю.

Путін точно не зупиниться, і будь-які мінімальні поступки (Заходу – 24 Канал) в Україні тільки збільшуватимуть ризики боєзіткнення (Росії – 24 Канал) з Альянсом,

– переконаний політолог.

Крім того, не варто забувати, що у Путіна є прагматичний план: дочекатися президентських виборів у Сполучених Штатах і у випадку зміни влади у Вашингтоні мати більш розв'язані руки в Європі.

Тому у деяких партнерів України може навіть не бути 3 – 5 років на те, щоб підготуватися до нової російської агресії. Втім, максимізація військової допомоги для України може дозволити Європі виграти ще трохи часу.

Західні ЗМІ та політики про загрозу з боку Росії