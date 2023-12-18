Путин максимально поднимает ставки: политолог предположил, планирует ли диктатор воевать с НАТО

На недавней прямой линии Владимир Путин в течение нескольких минут умудрился заверить россиян, что не будет нападать на НАТО и пригрозить Финляндии "проблемами". Впрочем, европейские страны, умудренные опытом российского вторжения, вряд ли возьмут на веру эти слова.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. Он приводит интересные аргументы относительно того, почему угрозы Путина следует воспринимать серьезно.

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Запад начало серьезно относиться к угрозам Путина

Из-за полномасштабной агрессии России западные страны начали увеличивать свои расходы на оборону для того, чтобы быть готовыми отразить российское нашествие.

"Путин должен понимать, что большая война с Альянсом закончится катастрофическим разгромом России, если говорить сугубо о конвенционном вооружении устроить какую-нибудь провокацию или небольшую войну с отдельно взятой страной или несколькими странами НАТО он в принципе хочет", – предположил Рейтерович.

Такие планы российского диктатора целиком вкладываются в его стратегию контролируемого кризиса, которая предусматривает максимальное повышение всех ставок, а затем – торг для получения выгоды и отказ от наиболее жесткого сценария.

Россия способна напасть на страны НАТО, потому что наличие ядерного оружия позволяет ей в любой момент из этой войны выйти – под предлогом "деэскалации" угрожавшего всей планете конфликта. Поэтому Россию важно победить в Украине конвенционным оружием.

Путин точно не остановится, и любые минимальные уступки (Запада – 24 Канал) в Украине будут только увеличивать риски боевого столкновения (России – 24 Канал) с Альянсом,

– убежден политолог.

Кроме того, не стоит забывать, что у Путина есть прагматический план: дождаться президентских выборов в Соединенных Штатах и, в случае смены власти в Вашингтоне, иметь более развязанные руки в Европе.

Поэтому у некоторых партнеров Украины может даже не быть 3 – 5 лет, чтобы подготовиться к новой российской агрессии. Впрочем, максимизация военной помощи для Украины может позволить Европе выиграть немного времени.

Западные СМИ и политики об угрозе со стороны России