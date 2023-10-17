Їде з конкретною метою, – політтехнолог сказав, на чому хоче заробити Путін спільно з Китаєм

Росія, як країна-бензоколонка, має значні інтереси в енергетичній сфері. Китай, як країна з другою найбільшою економікою, потребує значної кількості енергоресурсів. Втім, це не означає, що Путін і Сі легко зможуть дійти згоди.

Такою думкою із 24 Каналом поділився політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він вважає, що в межах ініціативи "Один пояс, один Шлях" Китай не піде на спільні проєкти з Кремлем, якщо вони надміру його посилюватимуть.

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В якому статусі приїхав Путін

По-перше, візит Путіна до Пекіну аж ніяк не є "двосторонньою зустріччю". Зустріч між російським диктатором та очільником китайської компартії можлива, але наперед її не анонсували.

Це перший значимий візит російського диктатора за кордон, тому він поводиться відповідно. За традицією, Путін дав інтерв'ю державному китайському медіа, в якому назвав Сі Цзіньпіна "справжнім світовим лідером", показово ставлячи його над Сполученими Штатами.

Однак це також означає, що сама Росія на світове лідерство не претендує. Путін поїхав на поклон до свого сюзерена, і саме тому його риторика стосовно китайського президента була настільки компліментарною.

Яка мата ініціативи "Один пояс, один Шлях" Головна його мета полягає в побудові транспортних шляхів та інфраструктурних об'єктів, які б поглиблювали економічні зв’язки Китаю з іншими країнами Азії, а також Африки та Європи. "Сенс ініціативи Пекіну – надання країнам, що розвиваються дешевих кредитів на розвиток інфраструктури. Будівництво таких об'єктів виконують китайські компанії, а країни, що прийняли умови кредитування, вганяють у кабалу", – пояснив Тизенгаузен. Серед країн, які суттєво заборгували Китаю й узалежнились від нього: Шрі-Ланка, Пакистан, Киргизстан, Ангола та ще ціла низка інших держав.

Найімовірніша мета візиту

Путін їде на китайський форум з конкретною метою: домогтися домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру 2". Обговорення цього проєкту розпочалися 10 років тому, але ніяких домовленостей досі немає

Востаннє Путін намагався переконати Сі Цзіньпіна в необхідності цього проєкту під час візиту в Китай напередодні повномасштабного вторгнення. Він дуже потрібний російському диктатору, адже дозволить його країні заробляти на поставці 50 млрд кубометрів газу на рік в Китай.

Актуальна ціна за кубометр газу сягає 50 доларів за тисячу кубометрів. Виходячи з цього, за продаж 50 млрд кубометрів палива Росія змогла б заробити

"Такі об'єми продажу палива були б дуже вигідними для російської економіки. Однак Китай чудово розуміє, що проєкт може поставити його в залежність від енергетичної системи Путіна, а це може стати інструментом шантажу для диктатора", – припустив політтехнолог.

Борис Тизенгаузен про візит Путіна в Китай: дивіться відео

Примітно, що на саміт "Одного поясу, одного Шляху" разом із Путіним також їдуть очільники "Роснєфті" та "Газпрому". Звичайно, такий проєкт неможливо реалізувати в короткостроковій перспективі, втім, Росія готова "грати в довгу", адже впевнена у незмінності свого курсу.

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