Очевидно, що в російського диктатора Володимира Путіна не все гаразд з головою. У президента США теж можуть бути певні нюанси, але вони не настільки критичні.

Про це 24 Каналу розповів кандидат біологічних наук, співзасновник системи просвіти "Змінотворці", викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Петро Чорноморець. За його словами, психопатія та нарцисизм доволі погано досліджені. На доказовому рівні виділяють антисоціальний розлад особистості. Тут йдеться про клінічний рівень, де є конкретні метрики, за якими все оцінюють.

Чи є Путін і Трамп психопатами?

За словами Чорноморця, психопатія, нарцисизм, макіавеллізм називають "темною тріадою". Іноді сюди додають ще садизм, який формує "темну тетраду". Це – дослідницькі терміни. Вчені намагаються зрозуміти нюанси цих рис особистості. Але повного розуміння досі немає.

Тут точно є суттєва генетична компонента. Найімовірніше, якщо говорити про психопатію, то її не можна просто взяти і натренувати. Мають бути генетичні передумови. Можливо, вони вирішальні. Людина просто народжується з цією особливістю. Можна трошки вплинути на особливості поведінки. Але в основному людина не зміниться. Звісно, влада ще розбещує людей. Це – складна і мутна тема,

– зазначив Чорноморець.

Судячи з усього, диктатор Путін – психопат. Він має фактично необмежену владу. Якщо якісь речі його зупиняли ще в 1990-х роках, то зараз він взагалі на це не зважає.

Трамп, найімовірніше, нарцис. Йому важливо виглядати класним та граційним. І головне – щоб це підтверджували інші люди. Якщо говорити про спілкування психопата та нарциса, то останні катастрофічно програють.

Нарцисом можна маніпулювати. У психопата немає вразливостей. Єдина вразливість, мабуть, якщо про його психопатичність дізнаються занадто рано. Тоді його просто можуть знищити, бо інакше з ним не можна. Тому він приховує, що не має емпатії. Як тільки зникають сильні бійці, які можуть його знищити, то приховувати йому більше нічого не треба,

– підкреслив нейробіолог.

Путін – психопат