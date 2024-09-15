Психологи вважають, що Путін має риси нарцисизму, психопатії та маніпулятивної поведінки. На думку американського адвоката Еда Стіра, якою він поділився з 24 Каналом, поведінка очільника Кремля свідчить про те, що він є справжнім психопатом.

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Путін не соромиться брехати

Ед Стір працював прокурором та спеціалізувався на організованій злочинності та корупції. Також він досліджував поведінку злочинців та є експертом у вивченні мислення психопатів.

Психопати, за його словами, особливо небезпечні, тому що наука не знайшла спосіб контролювати їхню поведінку. Єдиний спосіб боротися з ними – через систему кримінального правосуддя.

Всі психопати – маніпулятивні. Вони не мають емоцій, тому у дитинстві вони відчувають порожнечу. Психопати вчаться заповнювати її певними формами поведінки, які приносять їм задоволення. Отримують вони його від маніпуляції та заподіяння болю іншим людям,

– пояснив адвокат.

Психопати, як правило, не заводять дружніх стосунків та схильні бути одинаками. Вони можуть спостерігати почуття нормальних людей та використовувати їх. Це відбувається як на рівні особистих відносин, так і в аспекті політичного лідера.

Те, що вони не відчувають страху, означає, що у них немає совісті. Тому, на його думку, психопати не можуть відрізнити правду від брехні. Вони говорять неправду так само легко, як і правду.

Коли ви дивитесь на поведінку Путіна, стає зрозуміло, що він здатен маніпулювати іншими людьми, тому що сам не має емоцій. Також він може використовувати емоційні слабкості інших людей. Він не соромиться брехати та не може відрізнити у власному розумі брехню від правди, тому що у нього немає совісті,

– підкреслив він.

З такими людьми надзвичайно складно мати справу. Всі люди з нормальними емоціями не можуть уявити, як існувати у світі без почуття любові, співпереживання, співчуття до інших людей, докорів сумління.

Що зробив Путін, коли прибрав Євгенія Пригожина, який був для нього проблемою. Без жодних вагань він підірвав літак, на якому перебував той і ще група людей, миттєво розв'язавши свою проблему,

– зазначив адвокат.

Проте Путін, імовірно, маніпулював Пригожиним, змусивши його повірити в те, що він буде в безпеці, сівши в цей літак.

Він ліквідував Олексія Навального просто, щоб прибрати його як фактор у переговорах про звільнення полонених між Росією та Заходом. Путін не хотів вести переговори щодо Навального, тому що опозиціонер був занадто великою загрозою,

– припустив Ед Стір.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський вважає, що Путін не є божевільним. На думку президента, той є небезпечним, і це набагато страшніше, адже він не зупиниться. Якби Росія перемогла в Україні, Путін, за словами Зеленського, прагнув би "змінити кордони Європи".