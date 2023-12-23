Утім, як би там не було, ліквідація ватажка вагнерівців – показова страта, вважає російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. В розмові з 24 Каналом він наголосив, що це було за наказом Путіна.

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Очевидні факти

У своєму розслідуванні видання посилається на представників західної розвідки та колишнього офіцера російської розвідки. Мовляв, Патрушев застерігав Путіна, що "мати паралельну армію – це помилка". Після заколоту Пригожина, у серпні Патрушев дав наказ своєму помічникові готувати ліквідацію вагнерівця. Під крило літака, в який Пригожин та ще 9 осіб сіли 23 серпня, була закладена бомба.

Wall Street Journal інколи виступає, як "капітан очевидність". Так, дійсно вбили, підірвали – про це "ніхто не підозрював". Дивно, що під час такого розслідування видаються факти, які вже давно відомі,

– відзначив опозиційний журналіст.

Він сказав, що не знає, хто заклав бомбу в літак, але це було зроблено демонстративно. Не має великого значення кому саме Путін доручив ліквідувати Пригожина. Кремлівському диктатору важливо було повернути свої втрачені політичні позиції.

"Зрозуміло, що це була демонстративна страта, здійснена відкрито. Якщо хотіли б приховати, то задіяли 1000 інших способів. Це було за наказом Путіна. Бо хто ще міг підірвати літак у центрі Росії? Це було зроблено, щоб всім було зрозуміло: Путін стратив Пригожина і повернув собі контроль за всім, що відбувається в Росії. Бо він його втратив з весни минулого року", – пояснив Ігор Яковенко.

Нагадаємо, у червні 2023 року Пригожин влаштував збройний похід на російську столицю. Але вже наступного дня зупинився за декілька сотень кілометрів від Москви. 23 серпня стало відомо, що у Тверській області впав літак. На його борту перебувало 10 осіб, в тому числі Євгеній Пригожин та його соратник Дмітрій Уткін.

Тоді певний телеграм-канал, пов'язаний з очільником ПВК "Вагнера", повідомляв, що літак збили російські сили ППО. За декілька днів слідчі країни-окупантки підтвердили смерть Пригожина. Натомість в українській розвідці станом на жовтень 2023 року не могли на 100% підтвердити ліквідацію ватажка вагнерівців.

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