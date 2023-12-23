Впрочем, как бы то ни было, ликвидация предводителя вагнеровцев – показательная казнь, считает российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. В разговоре с 24 Каналом он подчеркнул, что это было по приказу Путина.

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Очевидные факты

В своем расследовании издание ссылается на представителей западной разведки и бывшего офицера российской разведки. Мол, Патрушев предостерег Путина, что "иметь параллельную армию – это ошибка". После мятежа Пригожина, в августе Патрушев приказал своему помощнику готовить ликвидацию вагнеровца. Под крыло самолета, в который Пригожин и еще 9 человек сели 23 августа, была заложена бомба.

Wall Street Journal иногда выступает как "капитан очевидность". Да, действительно убили, взорвали – об этом "никто не подозревал". Удивительно, что в ходе такого расследования выдаются уже давно известные факты,

– отметил оппозиционный журналист.

Он сказал, что не знает, кто заложил бомбу в самолет, но это было сделано демонстративно. Неважно кому именно Путин поручил ликвидировать Пригожина. Кремлевскому диктатору важно было вернуть свои утраченные политические позиции.

"Понятно, что это была демонстративная казнь, совершенная открыто. Если хотели бы скрыть, то задействовали 1000 других способов. Это было по приказу Путина. Кто еще мог взорвать самолет в центре России? Это было сделано, чтобы всем было понятно: Путин казнил Пригожина и вернул себе контроль за всем, что происходит в России. Потому что он потерял его с весны прошлого года", – объяснил Игорь Яковенко.

Напомним, в июне 2023 года Пригожин устроил вооруженный поход на российскую столицу. Но уже на следующий день остановился в нескольких сотнях километров от Москвы. 23 августа стало известно, что в Тверской области упал самолет. На его борту находились 10 человек, в том числе Евгений Пригожин и его соратник Дмитрий Уткин.

Тогда определенный телеграмм-канал, связанный с главой ЧВК "Вагнера", сообщал, что самолет сбили российские силы ПВО. Через несколько дней следователи страны-оккупантки подтвердили смерть Пригожина. В украинской разведке по состоянию на октябрь 2023 года не могли на 100% подтвердить ликвидацию предводителя вагнеровцев.

Ликвидация Пригожина: последние новости