Відомий психіатр Семен Глузман сказав, що Путін, ймовірно, завжди був аморальним і негідником. Про це пише 24 Канал із посиланням на ТСН.

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Психопат, як з підручника

Відомий громадський діяч, психіатр Семен Глузман дав російському президенту характеристику. За його словами, Владімір Путін садист та психопат.

Путін – тяжкий психопат, садист. Справжній, класичний, як з підручника,

– сказав Глузман.

Також Семен Глузман також пояснив поведінку росіян звичайним прикладом із минулого. За його словами, коли одна журналістка на початку повномасштабної війни запитала, чому росіяни не протестують, то він відповів, що коли вони зі Стусом сиділи в одній камері, то ваші батьки не виходили на протести, бо вони боялися і росіяни бояться.

Водночас Глузман не вважає, що Путін зможе використати ядерну зброю, адже він "боягуз".