Для довгострокової війни проти України: Путін розширює програми мілітаризації молоді, – ISW

Попри цинічні заяви про нібито "готовність до переговорів", Кремль продовжує планувати свої довгострокові військові зусилля в Україні. Диктатор розширює мережу програм військово-патріотичного виховання молоді в Росії й на окупованій території нашої держави.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт аналітиків американського Інституту вивчення війни – ISW.

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Кремль розширює програму мілітаризації молоді

Напередодні Путін затвердив список з 4 доручень для уряду. Вони включають:

розпорядження про створення й розвиток мережі "військово-спортивних таборів" для популяризації служби в армії серед молоді;

розширення кремлівської програми "Дороги перемоги";

створення онлайн-платформи для організації програм військово-патріотичного виховання для російської молоді;

переведення одного дитячого "оздоровчого табору" на цілорічний режим роботи.

Аналітики зауважили, що кремлівська програма "Дороги перемоги" спрямована на "виховання патріотичних почуттів у сучасних дітей та молоді". Вона пропонує безплатні екскурсії культурними й історичними місцями так званої "військової слави" Росії для дітей та молоді.

Раніше Кремль використовував військово-спортивні тренувальні табори "Авангард" для мілітаризації та індоктринації української молоді в російські культурні та історичні наративи й, схоже, розширює мережу цих та подібних таборів по всій Росії в рамках своїх довгострокових зусиль з формування збройних сил,

– зазначили в ISW.

Російська влада також готується розширити й підвищити статус інших молодіжних військово-патріотичних організацій, як-от "Юнармія", "Рух перших". Мета – мілітаризація російської молоді.

Окрім того, Путін використовує свою програму "Час героїв", аби призначити ветеранів війни проти України на державні посади й мілітаризувати російське суспільство в цілому.

До речі, 20 грудня президент країни-агресора заявив, що Кремль буде розглядати 2025 як "Рік захисника вітчизни". Вказав на те, що має намір орієнтувати політичні й ідеологічні пріоритети Росії на ветеранів і подальшу мілітаризацію суспільства.

"Кремль, ймовірно, має намір використовувати ці військово-політичні організації для заохочення та підвищення престижу військової служби серед російської молоді та суспільства, оскільки продовжує планувати свої довгострокові військові зусилля в Україні та можливі майбутні збройні конфлікти із західними країнами", – наголосили в Інституті вивчення війни.