Путін давно вже відкрито погрожує Заходу ядерною зброєю. Три з половиною роки повномасштабної війни в Україні він послідовно вселяє Заходу одну думку.

Чи працює ядерний шантаж Путіна?

Про це пише Андрій Піонтковський, інформує 24 Канал.

Путін заявляє: "Я збираюся виграти у вас війну і поставити вас на коліна, попри те, що я поступаюся вам у всьому: економічно, технологічно, в конвенційних озброєннях. Тому що у мене є перед вами тільки одна, але вирішальна перевага: я готовий застосувати ядерну зброю, а ви – ні. Я готовий пожертвувати сотнями тисяч життів заради моєї великої мети, а ви для свого захисту – ні.

Тому ви відступите та капітулюєте. Для цього мені достатньо виграти лише один психологічний поєдинок. Жахнувшись мого ядерного шантажу або, якщо знадобиться, мого одного обмеженого ядерного удару, ви здригнетесь, відступите, відмовитеся від підтримки України і назавжди підете зі світової історії".

Путінський ядерний шантаж вперше ефективно спрацював ще у квітні 2008 року, коли на саміті НАТО Україні та Грузії відмовили у ПДЧ. Він працює всі роки війни в Україні, змушуючи Захід обмежувати постачання озброєнь як за номенклатурою, так і за обсягами.

Світ захоплений стійкістю та героїзмом українських спартанців, які захищають європейську цивілізацію від навали рашистських варварів. Але впевнений у своїй безкарності диктатор продовжує знищувати з повітря українські міста так само як він знищував Грозний та Алеппо.

Двічі на четвертому році війни путінський ядерний шантаж нарешті прокоментували західні лідери.

У березні 2025 у контексті сигналів з Вашингтона про неготовність США гарантувати безпеку Європи, президент Франції Еммануель Макрон нагадав, що Франція – ядерна держава, а тому планує протистояти будь-якому ядерному шантажу.

Буквально днями Дональд Трамп, який ніби несподівано прокинувся від своєї добровільної відставки з посади "Лідера Вільного Світу", не просто нагадав, а наказав двом американським ядерним підводним човнам класу "Огайо" зайняти найбільш зручні позиції для ударів ракетами Trident по російській території.

До якої провокації готується Путін?

Для Путіна виникає перспектива втрати його найціннішого геополітичного інструменту. Він не може цього допустити і, на мій погляд, готується до величезної провокації. Її першим кроком був постановчий перформанс двох блискучих радянських розвідників – Дмитра Костянтиновича Саймса і Дмитра Віталійовича Треніна, які десятиліттями плідно працювали керівниками шанованих американських think tank. Повернувшись from the cold два Дмитра об'єднали свої зусилля у програмі "Велика гра".

Саймс і Тренін не рядові пропагандисти соловйового розливу, вони – резерв ставки верховного командування, яким сьогодні доручаються місії не менш відповідальні, ніж ті, які їм довелося виконувати в таборі ворога. У посиланні на їхню бесіду 30 липня обов'язково прослухайте відрізок з 23 по 31 хвилину. Чудова професійна робота!

Чесний російський патріот Саймс відважно констатує неприємну правду: "СВО триває вже три з половиною роки, а ми все ще далекі від досягнення поставленої мети. Чому?!". Він робить паузу, а потім наважується і відчайдушно випалює: "Скажімо, нарешті, собі правду! Ми всі її знаємо – проти нас воює весь блок НАТО!".

Тут до відвертої розмови інтригуючи під'єднується видатний російський військовий мислитель Тренін: "Так, блок НАТО загалом багато в чому перевершує нас за ресурсами, але у нас є свої резерви, які ми чомусь досі не використовуємо". У цей ключовий момент Саймс гнівно відкидає можливі звинувачення Росії в ядерному шантажі: "Ви, Дмитре, зрозуміло, не маєте на увазі використання ядерної зброї". І обидва лже-Дмитра дружно хором кілька разів повторюють: "Ні, ні, ні! У жодному разі. Це немислимо! Навпаки, ми робимо все можливе, щоб уникнути сповзання світу до ядерної ескалації".

Далі Тренін докладно розповідає, що це за такі резерви, які ми досі не використовуємо. Причому виконує це з хвацькістю і навіть з деякою награною зухвалістю щодо верховного головнокомандувача, кілька разів наголошуючи, що доленосне вирішення цього питання перебуває виключно в компетенції вищої політичної влади.

Він наполегливо закликає цю саму владу наказати завдати жорстких конвенційних ударів по території європейських країн НАТО, які "де-факто ведуть війну проти Росії". Бити по заводах, які виготовляють зброю, що відправляється в Україну (наприклад, ракети Taurus у випадку Німеччини), по штабах, що координують військові постачання. Тобто практично масовано руйнувати європейські міста так само як сьогодні вони нищать українців. Саймс радісно йому підхрюкує.

"Щось не сходиться у колеги Треніна", – сказав би з цього приводу легендарний розвідник Штірліц.

Справді, на перший погляд, багато чого не сходиться. Найголовніше не сходиться. Блискучий військовий аналітик Тренін пропонує перевести сьогоднішню так звану "СВО" у повномасштабну конвенційну війну Росії та НАТО. У війну, в якій Росія не має жодних шансів.

Це чудово розуміє не лише Тренін, а й той генеральний продюсер, який замовив перформанс 30 липня. Він ще на своїй знаменитій пресконференції з Макроном 5 лютого 2022 року, перебуваючи в ейфоричному збудженні, виговорив свій план війни із Заходом: "Так, ми розуміємо, що ми поступаємося НАТО на конвенційному рівні, але ми маємо іншу супер-пупер зброю…".

Багато з того часу пішло не так і сьогодні здається, що у лобовому зіткненні лідери Заходу не підуть на капітуляцію (здачу України) перед ядерним шантажистом. Так, швидше за все, не підуть.

"А що якщо цієї капітуляції від них вимагатимуть мільйони їхніх громадян?" – народилася цікава тема у світлій голові нашого блискучого військового аналітика. Він обговорив її із диктатором, якому вона припала "до душі". Усе якось так по-пітерськи, по-пацанськи.

Ось у контексті цієї теми у Треніна все чудово сходилося. Він уже вигадав, як змусити мільйони європейців вимагати від своєї влади капітуляції.

Що передбачає план Путіна – Треніна?

30 липня російській та світовій громадськості в рамках програми "Велика гра" тестово презентували план "Миру та нової системи європейської безпеки" Путіна – Треніна.

План передбачає наступну послідовність кроків: