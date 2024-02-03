Знову взявся за старе: що означають заяви Путіна про демілітаризовану зону

Російський диктатор заявив, що хоче посунути лінію фронту вглиб України та створити демілітаризовану зону для того, щоб буцімто захистити Росію від українських ударів. Ймовірно, це чергова політична заява Путіна посеред його передвиборчої кампанії.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Олег Жданов, зауваживши, що так званому президенту треба нести в маси хоч якийсь позитив. Втім незрозуміло, чому очільник Кремля досі "грається" у гру під назвою "вибори", адже добре знає, що в Росії виборів давно нема.

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Путін повертається до старих наративів

Російська влада вже стільки разів переписувала та міняла свою Конституцію, що навіть Європейський Союз висловив думку про те, що вибори в Росії не можуть бути легітимними. Адже вони багато разів проводилися не відповідно до законодавства.

Путіну треба щось сказати, й він згадав про завдання, яке було ще на початку вторгнення. Коли не вдалося "взяти Київ за 3 дні", то цілі так званої "сво" змінилися. Першим пріоритетом стало захоплення двох областей України в межах адміністративних кордонів, і вже тоді лунали заяви про 150-кілометрову буферну зону,

– розповів Олег Жданов.

Аналітики Інституту вивчення війни назвали слова Путіна дуже розмитими. Це можна пояснити тим, що Росія незаконно приписала до своєї території 4 українські області. Окрім Донецької та Луганської, окупанти внесли ще Херсонську й Запорізьку, хоча вони окуповані трохи більше, ніж на 70%. Тому виникає питання, де межа цієї буферної зони, яка її ширина та де взагалі окупанти планують її робити.

Однак схоже, що все це не сильно хвилює Путіна. Він хоче демонструвати своїм виборцям тільки позитив, розповідати про хороше, бо це саме те, що зараз потрібно людям.

Оскільки позитиву на фронті немає, так само як і перемог, захоплення нових територій, тому залишається братися за старе, пригадати давно забуте – "буферну зону безпеки" для територій Росії,

– зауважив військовий експерт.

Так само Путін хизувався перед своїм електоратом, що окупанти захопили аж 19 будинків на краю Авдіївки. Це він зображав як неймовірні успіхи. Так російський президент хоче виправдати перед народом надзвичайно великі втрати, показати, що вони нібито не даремні.

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