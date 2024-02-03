Опять взялся за старое: что означают заявления Путина о демилитаризованной зоне

Российский диктатор заявил, что хочет подвинуть линию фронта вглубь Украины и создать демилитаризованную зону для того, чтобы якобы защитить Россию от украинских ударов. Вероятно, это очередное политическое заявление Путина посреди его предвыборной кампании.

Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт Олег Жданов, заметив, что так называемому президенту надо нести в массы хоть какой-то позитив. Впрочем непонятно, почему глава Кремля до сих пор "играет" в игру под названием "выборы", ведь он хорошо знает, что в России выборов давно нет.

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Путин возвращается к старым нарративам

Российские власти уже столько раз переписывали и меняли свою Конституцию, что даже Европейский Союз высказал мнение о том, что выборы в России не могут быть легитимными. Ведь они много раз проводились не в соответствии с законодательством.

Путину надо что-то сказать, и он вспомнил о задаче, которая была еще в начале вторжения. Когда не удалось "взять Киев за 3 дня", то цели так называемой "сво" изменились. Первым приоритетом стал захват двух областей Украины в пределах административных границ, и уже тогда звучали заявления о 150-километровой буферной зоне,

– рассказал Олег Жданов.

Аналитики Института изучения войны назвали слова Путина очень размытыми. Это можно объяснить тем, что Россия незаконно приписала к своей территории 4 украинские области. Кроме Донецкой и Луганской, оккупанты внесли еще Херсонскую и Запорожскую, хотя они оккупированы чуть больше, чем на 70%. Поэтому возникает вопрос, где граница этой буферной зоны, какая ее ширина и где вообще оккупанты планируют ее делать.

Однако похоже, что все это не сильно волнует Путина. Он хочет демонстрировать своим избирателям только позитив, рассказывать о хорошем, потому что это именно то, что сейчас нужно людям.

Поскольку позитива на фронте нет, так же как и побед, захвата новых территорий, то остается браться за старое, вспомнить давно забытое – "буферную зону безопасности" для территорий России,

– отметил военный эксперт.

Так же Путин хвастался перед своим электоратом, что оккупанты захватили аж 19 домов на краю Авдеевки. Это он изображал как невероятные успехи. Так российский президент хочет оправдать перед народом чрезвычайно большие потери, показать, что они якобы не напрасны.

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