Путін живе ідіотськими міркуваннями "міжнародного престижу", – Мацарський

З податків росіян оплачуються одні з найжахливіших режимів у світі. Усе тому, що Росія хоче створити табір своїх країн-сателітів, які будуть на неї рівнятися та їй підкорюватися.
Джерело:24 канал
В цьому Путін намагається наслідувати вождів Радянського Союзу. Таку думку висловив журналіст Юрій Мацарський в авторському відеоблозі "Большой мир".
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За його словами, керівництво СРСР вважало найважливішим втерти носа США. А також показати Штатам, що існують країни, які готові підкорюватися Союзу.
З Путіним зараз повторюється така сама історія. Юрій Мацарський відзначив, в Росії зараз:
- тисяч шкіл, в яких туалеті розміщені на вулиці;
- лікарні з пліснявою та грибком;
- міста, які вимирають від безробіття.
Але він живе якимись ідіотськими міркуваннями "міжнародного престижу". Росіяни, як колись громадяни СРСР, на свої податки утримують найгидкіші режими по всьому світу,
– розповів журналіст.
І додав, що саме грошима росіян оплачені концтабори в Донецьку, камери тортур у Дамаску і каральні загони в М'янмі.
Хунту в М'янмі підтримує Москва, – Мацарський
Автор відеоблогу "Большой мир" зауважив, Москва активно підтримує військових у М'янмі грошима, зброєю та правом вето в Раді безпеки ООН. Кремль робить все це відкрито, і навіть не намагається приховати свої тісні зв'язки з терористами.
"Немов посилаючи сигнал всьому світу: "Ми дружимо зі вбивцями та терористами, і ви з ним нічого не можете зробити", – підкреслив він.
Втім додав, що така дружба не приносить Росії жодної економічної вигоди.
Російський центр ремонту в авіації в М'янмі навряд чи приносить в бюджет хоч якісь копійки. Гроші, які Москва заробляє на продажу зброї хунті – просто смішні, у порівнянні з тими доходами, які їй приносить експорт нафти, газу, діамантів та всього іншого,
– підсумував журналіст.
Повний випуск відеоблогу "Большой мир": дивіться відео
Військовий переворот у М'янмі: що відомо
- Масові демонстрації у М'янмі почалися в лютому 2021 року після перевороту, вчиненого військовиками на чолі з головнокомандувачем збройними силами країни. Вони також заарештували лідера керівної партії "Національна ліга за демократію" Аун Сан Су Чжі.
- Одразу після в країні відімкнули мобільний зв'язок і інтернет. Влада запровадила режим надзвичайного стану, який триватиме до кінця 2021 року.
- У країні від лютого не вщухають масові протести проти дій військових. Є багато жертв та потерпілих.
- Серед них – 7-річна дівчинка, яку застрелили. За словами її батька, це зробили поліцейські під час обшуку в будинку її родини.