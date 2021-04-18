Путін живе ідіотськими міркуваннями "міжнародного престижу", – Мацарський

З податків росіян оплачуються одні з найжахливіших режимів у світі. Усе тому, що Росія хоче створити табір своїх країн-сателітів, які будуть на неї рівнятися та їй підкорюватися.

В цьому Путін намагається наслідувати вождів Радянського Союзу. Таку думку висловив журналіст Юрій Мацарський в авторському відеоблозі "Большой мир".

Читайте повний текст блогу Російський слід у М'янмі: для чого Путіну ще одна гаряча точка

За його словами, керівництво СРСР вважало найважливішим втерти носа США. А також показати Штатам, що існують країни, які готові підкорюватися Союзу.

З Путіним зараз повторюється така сама історія. Юрій Мацарський відзначив, в Росії зараз:

тисяч шкіл, в яких туалеті розміщені на вулиці;

лікарні з пліснявою та грибком;

міста, які вимирають від безробіття.

Але він живе якимись ідіотськими міркуваннями "міжнародного престижу". Росіяни, як колись громадяни СРСР, на свої податки утримують найгидкіші режими по всьому світу,

– розповів журналіст.

І додав, що саме грошима росіян оплачені концтабори в Донецьку, камери тортур у Дамаску і каральні загони в М'янмі.

Хунту в М'янмі підтримує Москва, – Мацарський

Автор відеоблогу "Большой мир" зауважив, Москва активно підтримує військових у М'янмі грошима, зброєю та правом вето в Раді безпеки ООН. Кремль робить все це відкрито, і навіть не намагається приховати свої тісні зв'язки з терористами.

"Немов посилаючи сигнал всьому світу: "Ми дружимо зі вбивцями та терористами, і ви з ним нічого не можете зробити", – підкреслив він.

Втім додав, що така дружба не приносить Росії жодної економічної вигоди.

Російський центр ремонту в авіації в М'янмі навряд чи приносить в бюджет хоч якісь копійки. Гроші, які Москва заробляє на продажу зброї хунті – просто смішні, у порівнянні з тими доходами, які їй приносить експорт нафти, газу, діамантів та всього іншого,

– підсумував журналіст.

Повний випуск відеоблогу "Большой мир": дивіться відео

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