На планеті може побільшати гарячих точок. В ООН попереджають, М'янма ризикує стати другою Сирією – країною, втягнутою недбайливими правителями в затяжну громадянську війну з сотнями тисяч загиблих, мільйонами біженців, голодом й епідеміями.

Как и в случае с Сирией, одним из катализаторов гуманитарной катастрофы в этой стране станет активное участие России в кризисе. Подробнее об этом – читайте далее.

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Кровавые протесты в Мьянме продолжаються с февраля 2021 года

В начале февраля 2021 года тамошние военные свергли правительство, разогнали парламент, распихали по тюрьмам гражданских министров и прочих чиновников. После этого объявили себя единственной законной властью в стране.

Появление хунты и низвержение законного правительства встретили отчаянное сопротивление – люди вышли на улицы городов требовать восстановления демократии.

Военные ответили разгонами и расстрелами демонстраций и пикетов. Но остановить протесты не смогли.



Протесты в Мьянме / Фото AFP

Каждый день в самых разных частях Мьянмы тысячи людей выходят на манифестации, несмотря на очень высокую вероятность быть арестованным, раненным или даже убитым. В отдаленных провинциях все активнее действуют отказавшиеся поддержать хунту вооруженные группировки.

В стычках и в организованных партизанами засадах каждый день гибнут и военные, и гражданские. Счет погибших идет на сотни. И, как предупреждает верховная комиссарка ООН по правам человека Мишел Бачелет, худшее еще впереди.

В ООН считают, что Мьянма может повторить судьбу Сирии, где больше 10 лет идет настоящая война, с применением всех мыслимых видов вооружений, за исключением атомного.

Война в Сирии, которая уже унесла жизни как минимум полумиллиона человек, тоже:

начиналась с локальных стычек протестующих с силовиками;

набирала силу в приграничных провинциях;

быстро радикализировалась;

сопровождалась бесстыдной властной пропагандой, обвиняющей оппозицию во всевозможных грехах.

Хунту в Мьянме поддерживает Москва

Еще одно крайне важное сходство. И сирийское правительство Башара Асада, и хунту в Мьянме горячо и активно поддерживает Москва – оружием, деньгами, правом вето в Совбезе ООН.

Причем, все это делает демонстративно, даже не пытаясь скрыть свои тесные связи с преступниками. Словно посылая сигнал остальному миру: мол, мы дружим с убийцами и тиранами, и вы с этим ничего поделать не можете.

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Реальной экономической или какой-либо еще очевидной выгоды от этой дружбы нет. Российская флотская база в сирийском Тартусе никого не пугает – это просто груда старого железа и отсыревшего бетона. Российский центр ремонта авиации в Мьянме вряд ли приносит в бюджет хоть какие-то копейки.

Деньги, которые Москва зарабатывает на продаже оружия хунте – просто смешные, по сравнению с теми доходами, которые ей приносят экспорт нефти, газа, алмазов и всего прочего.

Да и для того, чтобы продолжать продажи своих вертолетов и автоматов, россиянам совсем не обязательно было бы так показательно облизывать заговорщиков. У хунты же нет особого выбора из-за введенных против нее санкций, и закупкам российского смертоносного металлолома фактически нет альтернативы.



Военный переворот в Мьянме / Фото AFP

Дружба с палачами собственных народов, с бесстыдными убийцами и разбойниками нужна Кремлю вовсе не для заработка. Россия хочет, как когда-то СССР, создать этакий лагерь или пул своих стран-сателлитов, которые будут на нее равняться и ей подчиняться.

В конце концов, нахождение в соцлагере Вьетнама или Кубы не приносило Советскому Союзу денег, совсем наоборот – все эти, как они тогда назывались, страны народной демократии требовали постоянных вложений и буквально жили за счет обдираемых как липка советских граждан.

Но вожди СССР считали, что главное – это утереть нос Америке. Продемонстрировать ей, что есть на свете государства, готовые плясать под их дудку, пускай и не бесплатно. А то, что где-то в советском колхозе люди ходят в тряпье и недоедают – это дело десятое.

Путин живет идиотскими соображениями "международного престижа"

Вот с Путиным ровно тоже самое. У него в стране:

тысячи школ с сортирами во дворе;

больницы, буквально сожранные грибком и гнилью;

вымирающие от безработицы города.

Но он живет какими-то идиотскими соображениями "международного престижа". Россияне, как когда-то граждане СССР, на свои налоги содержат самые гадкие режимы по всему миру.

Это их деньгами оплачены концлагеря в Донецке, пыточные камеры в Дамаске и теперь вот еще и карательные отряды в Мьянме.

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Просто потому, что их выживающий из ума вождь решил поиграть в уважаемого мирового лидера, но поддержать его в этой игре согласились только лишь такие же маньяки и преступники, как и он сам.

Эти маньяки жмутся к Путину как малолетние дворовые хулиганы к взрослому матерому уголовнику. Ищут его покровительства и рассчитывают на его щедрость.

Но рано или поздно на уголовника найдется управа – его или посадят, или свои же финкой пырнут при дележе награбленного. И тогда дворовые хулиганы – все эти ближневосточные сатрапы, постсоветские фейковые республики и азиатские военные хунты – исчезнут сами по себе.