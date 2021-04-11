Російський узурпатор, який по-трохи божеволіє, безумовно не розумів, з чим йому доведеться зіткнутися після окупації Криму. Він точно недооцінив тяжкість санкцій для економіки країни.

Он не смог предугадать скорость и масштабы падения национальной валюты. Да еще и не сообразил, что Украина запросто может перекрыть Северо-Крымский канал, оставив захваченный полуостров без пресной воды.

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Замечу, перекрытие канала – это не преступление и не геноцид, как сейчас кричат российские чиновники и их пособники в Крыму. Международное право возлагает всю ответственность за снабжение оккупированных территорий на оккупанта.

Не можешь обеспечить людей водой, электроэнергией или пищей – ну так, в чем проблема? Убирайся восвояси, отдай захваченное законному хозяину, пусть он разбирается.

Оккупация – это всегда преступление и подлость, просто не всем это понятно с самого начала. Некоторые даже встречали российских оккупантов с распростертыми объятиями и только сейчас начинают потихоньку осознавать, кто на самом деле приперся на украинскую землю.

Придет время, и бывшие восторженные сторонники оккупантов сами погонят их прочь из Крыма, по собственной воле помогут украинскому государству восстановить свою территориальную целостность.

Огромный Египет может остаться без воды

А как быть жителям стран, которые столкнулись с проблемой нехватки воды из-за соседей, при том, что соседи эти никого не оккупировали и формально, вроде бы, никаких законов не нарушают?

Вопрос вовсе не гипотетический: прямо сейчас из-за действий Эфиопии без воды может остаться огромный Египет.

Дело в том, что Эфиопия возводит в верхнем течении Нила гидроэлектростанцию, пуск которой в работу грозит существенным падением уровня воды в нижнем течении реки.

Важно! Нил идет по территории сразу десятка стран. От него зависят миллионы людей – в том же Египте именно Нил дает 97% всей питьевой воды и воды, используемой в сельском хозяйстве.

Вся жизнь страны зависит от реки. На спутниковых фото прекрасно видно, что вся человеческая активность, все большие города и даже маленькие села в большинстве своем буквально жмутся к Нилу.

Страна может превратиться в пустыню

В нескольких километрах от его берегов начинаются пустыни – безжизненные желто-серые пространства, в которые грозит превратиться весь Египет если Нил вдруг обмелеет.



Почему возможен кризис между Египтом и Эфиопией / Фото Shutterstock

В правительстве Эфиопии уверяют, что вовсе не хотят превратить в пустыню главную страну арабского мира, но и отказываться от строительства гидроэлектростанции страна, переживающая сейчас настоящий промышленный бум, тоже не собирается.

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Египет и Эфиопия ищут поддержку

Два государства годами пытались разрешить свои противоречия за столом переговоров, но к общему знаменателю так и не пришли. Каждая из стран осталась при своем.

При этом, и Египет, и Эфиопия ищут поддержку на стороне.

Египтяне нашли союзников в Судане – государстве, лежащем между ними и Эфиопией. Судан тоже почти полностью зависит от нильской воды и тоже переживает, что гидроэлектростанция спровоцирует засухи и неурожаи.

Даже США пытались надавить на Эфиопию, приостановив перечисление на ее счета госпомощи. Но ничего не помогло: эфиопы не намерены отказываться от пуска станции в эксплуатацию и твердят, что воды хватит на всех и что на своей территории они вольны делать с нею все, что заблагорассудиться.

"Война" между нильськими странами

Чем ближе завершение строительных работ – тем сильнее трения между нильскими странами. В начале марта Египет и Судан даже подписали соглашение о военном сотрудничестве, договорившись совместно противостоять возможным угрозам.

А до этого – в феврале и январе – приходили сообщения о провокациях, устраиваемых эфиопской армией на суданской территории и даже о пусках ракет в направлении баз армии Судана.

До крупномасштабной войны дело, к счастью, не дошло, но сейчас египетский президент Абдель Фаттах Ас-Сиси предупреждает, что Эфиопия очень близка к неким красным линиям, пересечение которых приведет к самым серьезным последствиям.



Абдель Фаттах Ас-Сиси / Фото TASS

Он говорит, что не угрожает соседям, но звучат его заявления именно как угроза.

Незадолго до своего ухода с поста президента США Дональд Трамп тоже выступал с угрозами в адрес Эфиопии. Он предупреждал, что Египет может пойти на подрыв дамбы, построенной на Ниле.

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Вот так в XXI веке планета оказалась на грани новой большой войны за ресурсы. Причем, на этот раз объектом вожделения разных стран стали не золото, не красное дерево и даже не нефть, а обычная вода. И пока понимания того, как от этой опасной грани отойти, ни у кого на свете нет.