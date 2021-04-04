Ліванський уряд навесні 2020 року повідомив, що не буде повертати гроші, запозичені в Європі. У країні знецінилась національна валюта, зростають ціни, а доходи падають.

К тому же решение не платить по счетам сразу подрывает доверие к государству. Больше о ситуации в Ливане – читайте дальше.

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Украину могло бы ждать то, что творится в Ливане

Вопреки стараниям крикливой и влиятельной партии особого пути, Украине удалось избежать дефолта и не стать государством-банкротом. Самые разные политики, медиа и лидеры общественного мнения годами уверяли, что ничего страшного в дефолте нет, что он пойдет всем только на пользу и вообще едва ли не полностью перезагрузит экономику.

И очень хорошо, что все эти увещевания так ни к чему не привели и Украина осталась верна своим обязательствам.

Потому что в противном случае нас наверняка ожидало бы то, что творится сейчас в Ливане – стране, некогда известной как Швейцария Ближнего Востока, которая сейчас балансирует едва ли не на грани новой гражданской войны и полного краха всех государственных институтов.

Что общего и чем отличается Украина от Ливана

У Украины и Ливана вообще много общего – оба государства долгое время находились под властью чужих империй, у обоих есть откровенно враждебные им соседи и их активно действующая пятая колонна.

Например, в парламенте Ливана заседают депутаты от Сирийской Социал-националистической партии, которая объявляет главной своей целью присоединение Ливана к Сирии.

Просирийских депутатов не так много, как их пророссийских коллег в украинском парламенте – всего 2 человека – но они есть и довольно активны. Похожи Украина и Ливан еще и этническим и религиозным разнообразием – в небольшой ближневосточной стране только признанных религиозных групп аж 18. Больше, чем у кого-либо из соседей.

А вот в чем Украина отличается от Ливана, что удержалась от соблазна не возвращать долги и объявить дефолт.

Ливанское правительство сделать это не смогло и весной 2020 сообщило, что не будет возвращать деньги, позаимствованные в Европе.

Критическая ситуация в Ливане

За 2021 год национальная валюта в Ливане обесценилась примерно вдвое, минимальная зарплата снизилась с 450 долларов в месяц до 70, а цены едва ли не на все товары растут также быстро, как падают доходы.



Национальная валюта Ливана – Ливанский фунт / Фото Википедии

Самая высокая зарплата в бюджетном секторе – зарплата премьер-министра – не достигает сейчас и тысячи долларов в месяц.

Во многих городах электричество включается всего на несколько часов в день, рухнула банковская система, на подходе крах образовательной – студентам нечем платить за обучение, и преподаватели массово разъезжаются по другим арабским странам.

Вслед за преподавателями Ливан покидают врачи, медсестры, инженеры и другие специалисты. На родине они не получают зарплату месяцами и буквально балансируют на грани нищеты и голода.

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Количество безработных увеличивается день ото дня. Причем государство не может им ничем помочь – пищу и лекарства безработные получают от международных благотворителей.

Они же, по факту, содержат и ливанскую армию. Без иностранной помощи военным нечем было бы заправлять технику и даже кормить солдат – мясо в армейские столовые безвозмездно поставляют европейские правительства.

Европа помогает Ливану не скотиться в новую гражданскую войну

Ну, вернее, не совсем безвозмездно – денег-то они за эту помощь не берут, но очень рассчитывают на то, что сытая и укомплектованная армия не даст скатиться Ливану в новую гражданскую войну, сродни той, что уже бушевала в стране с 1975 по 1990 год.

Тем более, предпосылки для конфликта уже есть – представители разных этнических и религиозных групп уже винят друг друга в умышленном провоцировании кризиса и всерьез обмениваются угрозами.



Гражданская война в Ливане / Фото Getty Images

Гражданская война в XX веке породила кошмарную волну террора, докатившуюся и до западного мира и европейцам совсем не хочется повторения тех событий.

Справка. Любопытно, кстати, что даже во время крупномасштабного военного конфликта, длившегося больше 15 лет, Ливан всегда платил по долгам и не допустил дефолта.

Возможно, дело в том, что тогда страной управляли более ответственные политики, понимавшие, к каким печальным последствиям может привести нежелание возвращать чужие деньги.

Решение не платить по долгам тут же подрывает доверие к государству, превращает его правительство в ненадежных и не очень честных партнеров, с которыми лучше не иметь дела.

Вот представьте себе, что ваш сосед просит у вас в долг 500 гривен, скажем, на учебники для ребенка. А сам эти деньги пропивает, да еще и прилюдно заявляет, что отдавать ничего не будет. Вы еще когда-нибудь хоть копейку этому человеку дадите?

Вот и с государствами тоже самое – отказ платить по долгам моментально превращает их в таких вот все пропивших соседей, с которыми и здороваться-то неприятно, не то что как-то им помогать.

К сожалению для ливанцев, их политики этого не поняли. К счастью для нас, наши политики опасность дефолта вроде как понимают. И не дают нам превратиться с соседа-пропойцу, от которого все воротят нос.