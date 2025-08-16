Путін назвав саміт із Трампом, який пройшов 15 серпня, корисним. За його словами, ця зустріч нібито "наближає до потрібних рішень" щодо України.

Ці та інші цинічні заяви він зробив наступного дня на нараді у Кремлі, де також сказав, що нібито хоче перейти до розв'язання всіх питань мирними засобами, передає 24 Канал.

Дивіться також "Виграв час і нічим не поступився": що пишуть ЗМІ про зустріч Путіна і Трампа

Що сказав Путін про зустріч на Алясці та війну?

Президент Росії наголосив, що візит на Аляску був "своєчасним та дуже корисним". За його словами, він обговорив вирішення "української кризи" на "справедливій основі".

"Розмова була дуже відвертою, змістовною, і, на мій погляд, це наближає нас до потрібних рішень", – сказав російський диктатор.

Дивіться також Путін хоче, аби російська стала офіційною мовою в Україні, та вимагає безпеку церквам РПЦ, – NYT

Кремлівський очільник також додав, що на переговорах із Трампом мав можливість "спокійно та детально" викласти позицію Росії щодо ситуації в Україні. Каже, що вдалося обговорити практично "всі напрямки взаємодії".

Він також заявив, що нібито хотіла б якнайшвидше припинення бойових дій в Україні і щоб усунення першопричин конфлікту поклали в основу його врегулювання.

Я хочу якнайшвидшого кінця бойових дій і перейти до вирішення питань мирними методами. Зустріч із Трампом наблизила нас до потрібних рішень,

– цитують Путіна пропагандисти.

Диктатор також додав, що Росія і США розуміють, що "їхньому діалогу протистоятимуть багато сил".