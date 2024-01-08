Символізм дійшов до спотвореного розуміння: як кремлівські технологи змінюють акценти для Путіна

Владімір Путін намагається використати дружин та родичів мобілізованих для свого рейтингу. Він хоче продемонструвати, що його підтримує все російське суспільство й навіть сім'ї загиблих у так званій "сво".

Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що відбулася зміна акцентів у риториці диктатора. За його словами, Путіна надто довго хотіли показати в образі молодого й сильного.

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Путін зустрівся з родинами загиблих окупантів

Так званий російський президент провів зустріч з сім'ями загиблих у війні проти України. Спершу він пішов з людьми до церкви, а далі почав спілкування. Очільник Кремля намагався вдати, що родини бійців нібито є і його родиною.

За словами Тизенгаузена, кремлівські технологи змінюють акценти для Путіна, адже елементи старіння стають дуже помітними. Відтак треба міняти його сприйняття у суспільстві.

Він погрався з цими людьми у сім'ю, сказав, що про погане говорити не треба, а тільки про хороше. Але значно цікавіше спостерігати за самими сім'ями. Путін, як завжди, сів на трон. Родини посадили якомога далі від нього, а дітей, які прийшли на цю зустріч, ретельно відбирали,

– розповів політтехнолог.

Діти пройшли інструктаж щодо того, з якими виразом обличчя сидіти, коли треба опускати очі, тим часом Путін мав грати роль їхнього батька. Звісно, ніхто з дітей не поставив йому запитання, за що вбили мого батька. Згодом стало відомо, що всі родини зовсім "непрості". Наприклад, дружини деяких загиблих бійців є членами партії, посадовцями у місцевих органах влади.

Крім цього, технологи намагалися показати багатонаціональний склад Росії, тому сім'ї вибрали з різних регіонів. Наприклад, була присутня мама з двома синами. Один хлопчик сидів у військовій формі.

Для Путіна це є квінтесенцією ідеальної сім'ї, бо жінка віддала свого чоловіка на війну, де він загинув, а тепер у неї підростає ще двоє дітей. Один уже в формі. Уявіть, яка це дикість,

– сказав Борис Тизенгаузен.

Він додав, що ці діти поки не розуміють, що їхні загиблі батьки є так званими "героями Росії" тільки всередині країни. Для всього світу вони лише злочинці, вбивці й терористи. У цьому найбільший парадокс та дикість.

"Символізм у Росії дійшов до спотвореного розуміння. Жахлива хвиля розчарування та розуміння того, що твій батько безславно загинув за Путіна й зарахований до вбивць – неодмінно прийде до декого з цих дітей", – зауважив політтехнолог.

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