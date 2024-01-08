Символізм дійшов до спотвореного розуміння: як кремлівські технологи змінюють акценти для Путіна
Владімір Путін намагається використати дружин та родичів мобілізованих для свого рейтингу. Він хоче продемонструвати, що його підтримує все російське суспільство й навіть сім'ї загиблих у так званій "сво".
Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що відбулася зміна акцентів у риториці диктатора. За його словами, Путіна надто довго хотіли показати в образі молодого й сильного.
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Путін зустрівся з родинами загиблих окупантів
Так званий російський президент провів зустріч з сім'ями загиблих у війні проти України. Спершу він пішов з людьми до церкви, а далі почав спілкування. Очільник Кремля намагався вдати, що родини бійців нібито є і його родиною.
За словами Тизенгаузена, кремлівські технологи змінюють акценти для Путіна, адже елементи старіння стають дуже помітними. Відтак треба міняти його сприйняття у суспільстві.
Він погрався з цими людьми у сім'ю, сказав, що про погане говорити не треба, а тільки про хороше. Але значно цікавіше спостерігати за самими сім'ями. Путін, як завжди, сів на трон. Родини посадили якомога далі від нього, а дітей, які прийшли на цю зустріч, ретельно відбирали,
– розповів політтехнолог.
Діти пройшли інструктаж щодо того, з якими виразом обличчя сидіти, коли треба опускати очі, тим часом Путін мав грати роль їхнього батька. Звісно, ніхто з дітей не поставив йому запитання, за що вбили мого батька. Згодом стало відомо, що всі родини зовсім "непрості". Наприклад, дружини деяких загиблих бійців є членами партії, посадовцями у місцевих органах влади.
Крім цього, технологи намагалися показати багатонаціональний склад Росії, тому сім'ї вибрали з різних регіонів. Наприклад, була присутня мама з двома синами. Один хлопчик сидів у військовій формі.
Для Путіна це є квінтесенцією ідеальної сім'ї, бо жінка віддала свого чоловіка на війну, де він загинув, а тепер у неї підростає ще двоє дітей. Один уже в формі. Уявіть, яка це дикість,
– сказав Борис Тизенгаузен.
Він додав, що ці діти поки не розуміють, що їхні загиблі батьки є так званими "героями Росії" тільки всередині країни. Для всього світу вони лише злочинці, вбивці й терористи. У цьому найбільший парадокс та дикість.
"Символізм у Росії дійшов до спотвореного розуміння. Жахлива хвиля розчарування та розуміння того, що твій батько безславно загинув за Путіна й зарахований до вбивць – неодмінно прийде до декого з цих дітей", – зауважив політтехнолог.
Актуальні новини про Владіміра Путіна
- В Інституті вивчення війни проаналізували зустріч Путіна з родинами загиблих. Відповідно до висновків, російський диктатор намагався показати себе нібито доброзичливим лідером, який піклується про родини своїх бійців. Ймовірно, такі заходи використають як елемент передвиборчої програми, адже сім'ї військових є значною частиною електорату.
- Очільник Кремля видав черговий злочинний наказ. Тепер він хоче надати російське громадянство викраденим українським дітям. Причому це дозволили робити за спрощеною процедурою, потрібно лише, щоб керівники російських організацій, які наглядають за дитиною, написали відповідну заяву. Український омбудсмен Дмитро Лубінець сказав, що надання примусового громадянства є однією з ознак геноциду.
- Ексглава ЦРУ Девід Петреус наголосив на важливості допомоги Україні. За його словами, якщо повномасштабне вторгнення закінчиться для Путіна успіхом, то під загрозою опиняться європейські держави. Він припустив, що наступною ціллю диктатора може стати Молдова або одна з країн Балтії.