Путін шукав цапа-відбувайла за провали у розвідці, – FT

Росія прагнула захопити Київ за три дні та встановити контроль над Україною. Росіяни свято вірили, що в Україні їх зустрічатимуть з квітами, однак хибні уявлення стали причиною провалу. Кремлівський диктатор Владімір Путін швидко знайшов винного у провалі вторгнення.

Видання Financial Times описало, як Владімір Путін ухвалив рішення про повномасштабну війну проти України. Коли стали очевидні наслідки вторгнення, Путін почав шукати цапа-відбувайла, на якого можна було б покласти відповідальність за помилки розвідки, що спричинили невдачу.

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Цапом-відбувайлом став Сергєй Бесєда

За даними двох західних чиновників, таким цапом-відбувайлом став Сергєй Бесєда, керівник п'ятого управління ФСБ, яке відповідає за закордонні операції та заклало основу для вторгнення, заплативши гроші українським колаборантам.

Спочатку Бесєду помістили під домашній арешт, який тривав недовго. Після свого відсторонення Бесєда дуже швидко повернувся на посаду, що на думку багатьох, продемонструвало найбільшу слабкість Путіна – він більше цінує відданість, ніж компетентність.

Це лише посилило стимул радників говорити те, що Путін хоче почути.

"Він у здоровому глузді. Він не божевільний. Але ніхто не може бути експертом у всьому. Їм (радникам – 24 Канал) потрібно бути з ним чесними, а вони цього не роблять", – цитує FT іншу давню довірену особу Путіна.

Про план Путіна знало невелике оточення