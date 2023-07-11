Путіна "кинути" – не гріх: як і навіщо Ердоган вчергове втер носа Росії
Реджеп Ердоган не повідомив Москву про рішення щодо повернення командирів "Азовсталі" в Україну, тобто публічно "кинув" Владіміра Путіна. Він і раніше втирав носа російському диктатору, а зараз, коли його влада у Кремлі лише номінальна, – і поготів.
Про це 24 Каналу сказав ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Цим вчинком Ердоган поставив під сумнів так зване "особливе партнерство" з Росією, котрим так тішилися у Москві.
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"Ердоган, як і всі, побачив слабкість Путіна, подивився, як він себе поводив 23 – 24 червня під час заколоту, і подумав "а чого б мені його не "кинути". Тому що Путіна "кинути" – не гріх, його зараз усі "кидають", – мовив ексрозвідник Росії.
Підготовка до саміту у Вільнюсі
Реджеп Ердоган передусім приймав рішення, виходячи із національних інтересів, адже Туреччина у складі НАТО має певні зобов'язання. Але не виключено, що на нього могли тиснути сильніші партнери.
"На території Туреччини є військові бази Північноатлантичного альянсу, країна має американські кредити, тож не виключаю фактор тиску з боку учасників союзу. Тим паче, що Ердоган уже усіх "дістав" блокуванням Швеції, тож йому потрібні були "козирі" напередодні саміту", – пояснив Жирнов.
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"Козирі" Ердогана
Турецька республіка є світовим "геополітичним замком" та з'єднує Європу з Азією. Це економічно сильна країна, з потужним військовим комплексом, вбудована у НАТО і світову торгівлю, тому її роль у міжнародних процесах не варто недооцінювати.
"Є багато питань, які можна вирішити тільки за участі Туреччини, – саме це дає Ердогану суттєві "козирі", і він їх прекрасно розуміє. Тож погрози Путіна про вихід із "зернової угоди" виглядають досить жалюгідно за таких обставин", – прокоментував ексспівробітник КДБ.
Якщо Путін вийде із "зернової угоди", – вона відбудеться і без участі Путіна. Жирнов упевнений , що у російського диктатора не лишилось важелів впливу на ці процеси: у нього немає ані військового комплексу, ні армії, навіть реальної влади у нього немає.
Що відомо про звільнення командирів "Азовсталі"
- 8 липня п'ятеро захисників "Азовсталі" повернулися додому з Туреччини. Там вони перебували після обміну з Росією 21 вересня 2022 року.
- Реакція Росії була передбачуваною: речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що Туреччина та Україна начебто "порушили домовленості". Він поскаржився, що азовці мали перебувати у Туреччині до завершення війни, а Росію взагалі ні про що не попередили.
- Денис "Редіс" Прокопенко поспілкувався із журналістами та подякував кожному, хто боронить Україну. Він наголосив, що армія – це командна робота, тому далі командири "Азовсталі" продовжуватимуть допомагати в захисті нашої держави.