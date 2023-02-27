"Флешмоб російських вбивць": поліція затримала у Харкові підлітків-прихильників ПВК "Редан"

Поліція оперативно затримала усіх юнаків, які увійшли в рух ПВК "Редан". Вони прихильники насилля й повинні були влаштувати у Харкові масову бійку.

У Харкові затримали представників нової так званої субкультури ПВК "Редан". Цей небезпечний рух започаткувався у Росії, його прихильники виступають проти футбольних фанатів, мігрантів і вихідців із Кавказу.

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ПВК "Редан" хотіли влаштувати у Харкові масову бійку

У центрі Харкова поліція затримала підлітків, які планували влаштувати масову бійку. Поліція встановила, що цей так званий "флешмоб" вигадали в Росії.

Начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко повідомив, що поліція вже запрошує до відділку батьків дітей. З ними проводитимуть профілактичні бесіди.

Російські вбивці і мародери запустили флешмоб для підлітків, результатом якого повинна була стати масова бійка. Поліція оперативно затримала усіх юнаків, які включилися в цю небезпечну гру. Зараз поліція запрошує батьків, з ними зустрічатимуться ювенальні поліцейські й проводитимуть профілактичні бесіди,

– сказав він.

Тимошко зауважив, що росіян цікавить лише хаос, паніка, біль і страждання інших людей й для своїх цілей вони не жаліють ні літніх, ні дітей. Він закликав батьків бути уважними до своїх дітей, спілкуватися з ними, бути відвертими. Та допомагати розібратися в тому, що є добром, а що злом.

Сьогоднішня подія на площі Конституції – ще один факт злочинної діяльності Росії, направленої проти наших дітей. Я звертаюся до всіх дорослих. Будьте уважними з вашими дітьми, підтримуйте з ними постійний зв’язок, допомагайте їм розібратися в тому, що відбувається, де добро, а де зло,

– наголосив він.

Що відомо про ПВК "Редан"

Представники субкультури називають себе неформалами й виступають проти футбольних фанатів, мігрантів і вихідців із Кавказу. Вони не асоціюють себе з приватною військовою компанією і кажуть, що приставка ПВК – це жарт. Натомість назва "Редан" сягає корінням японського аніме "Hunter x Hunter", де діє злочинна організація "Геней Редан", також звана "Павуком" або "Примарною трупою". Її символом є павук із цифрою "4".

Очолює цей рух буцімто хлопець Алі – гравець у Dota 2 і Counter-Strike. Відомо про нього досить мало, проте у Росії ПВК "Редан" вже прославилися сутичками з футбольними фанатами в ТЦ та на вулиці у різних містах.

Зокрема у Москві в "Авіапарку" зібралися сотні людей, які влаштували масову бійку. Силовики затримали 30 осіб. Однак підлітків це не зупинило.

Хвиля цього руху швидко дісталася до України