Як виявилось, маленьку дитину відправили на вулицю викинути сміття. На батьків дівчинки склали протокол.

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На вулиці Небесної Сотні місцеві мешканці виявили 2-річну дівчинку без дорослих та одразу викликали патрульних. Як стало відомо, дитина намагалась самостійно перейти проїжджу частину дороги.

Дівчинка була одягнена не по погоді, то ж небайдужі перехожі купили дівчинці теплий одяг та гостинці.



Перехожі купили дівчинці теплий одяг та гостинці / фото поліції

Згодом мама дитини повідомила, що випустила доньку на вулицю викинути сміття. У підсумку патрульні склали на жінку протокол за статтею про неналежне виконання батьківських обов'язків.



Дитина була на вулиці без батьків / фото поліції

Шановні батьки, аби уникнути подібних ситуацій, уважно пильнуйте за дітьми. Пам’ятайте, що саме ви відповідальні за безпеку та життя дитини,

– наголосили у поліції.

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