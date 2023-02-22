Как оказалось, маленького ребенка отправили на улицу выбросить мусор. На родителей девочки составили протокол.

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На улице Небесной Сотни местные жители обнаружили 2-летнюю девочку без взрослых и вызвали патрульных. Как стало известно, ребенок пытался самостоятельно перейти проезжую часть дороги.

Девочка была одета не по погоде, поэтому неравнодушные прохожие купили девочке теплую одежду и гостинцы.



Прохожие купили теплую одежду и гостинцы / фото полиции

Позже мама ребенка сообщила, что выпустила дочь на улицу выбросить мусор. В итоге патрульные составили на женщину протокол по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.



Ребенок был на улице без родителей / фото полиции

Уважаемые родители, чтобы избежать подобных ситуаций, внимательно следите за детьми. Помните, что именно вы ответственны за безопасность и жизнь ребенка,

– отметили в полиции.

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