Решение о наказании принял Железнодорожный райсуд города. Женщину признали виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.
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Во Львове женщина забыла ребенка в садике и поплатилась
Львовянку, забывшую забрать ребенка из садика, оштрафовали на 850 гривен. Она также должна оплатить 536 грн судебного сбора.
В постановлении суда указали, что инцидент произошел еще в конце декабря 2022 года в детском саду на улице Симона Петлюры.
Так, горе-мать вовремя не забрала дочь из садика и не выходила на связь. Работники учебного заведения также рассказали, что ребенок ходит в грязной одежде и с педикулезом.
О случае проинформировали полицию. Они составили админматериалы по признакам ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. На рассмотрение дела в суде женщина не пришла.
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В Киевской области воспитательница пытала 9-летнюю девочку
- Начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов сообщил общественность о том, что в Фастовском районе Киевской области воспитательница издевалась над ребенком.
- Женщина пытала 9-летнюю девочку – на теле потерпевшей обнаружили сеченные раны.
- Как выяснилось, такие методы "воспитания" в заведении применяли уже не впервые. Все 19 детей детского дома отправили в больницу на обследование.
- В то же время, 51-летнюю злоумышленницу задержали и поместили в изолятор. Теперь женщине грозит до 6 лет лишения свободы.