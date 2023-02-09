Решение о наказании принял Железнодорожный райсуд города. Женщину признали виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

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Во Львове женщина забыла ребенка в садике и поплатилась

Львовянку, забывшую забрать ребенка из садика, оштрафовали на 850 гривен. Она также должна оплатить 536 грн судебного сбора.

В постановлении суда указали, что инцидент произошел еще в конце декабря 2022 года в детском саду на улице Симона Петлюры.

Так, горе-мать вовремя не забрала дочь из садика и не выходила на связь. Работники учебного заведения также рассказали, что ребенок ходит в грязной одежде и с педикулезом.

О случае проинформировали полицию. Они составили админматериалы по признакам ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. На рассмотрение дела в суде женщина не пришла.

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