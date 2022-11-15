Днем 14 ноября неравнодушные жители обратились в полицию с сообщением, что на улице находится ребенок, одетый только в нижнее белье. На месте происшествия патрульные обнаружили 10-летнего мальчика, которому небезразличные люди уже дали теплую одежду.

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Родители морили голодом и душили

К патрульным вышел мужчина, назвавшийся отчимом ребенка. Мальчик рассказал, что он выбежал из дома, потому что отчим душил его. Когда на место прибыла мать ребенка, заявила, что в таких действиях своего сожителя она не видит ничего плохого, мол, это так называемый процесс воспитания.

Дети жили в полной антисанитарии / Фото патрульная полиция Днепропетровщины



Инспекторы выяснили, что в квартире находятся шесть детей в возрасте от 1 до 13 лет. Осмотрев условия их проживания, полицейские были поражены антисанитарией, отсутствием нормальной пищи и состоянием детей.

Всех шестерых детей забрали в больницу / Фото патрульная полиция Днепропетровщины

Всех шестерых детей забрали в больницу, где их осмотрели и оказали помощь. Вопрос о привлечении к ответственности родителей и дальнейшей судьбе детей будут решать соответствующие службы.

25 октября оккупанты обстреляли Днепр: что известно

Вечером 25 октября в городе объявили о воздушной тревоге. После этого около 21:15 прогремели взрывы, о которых, в частности, сообщил мэр города Борис Филатов. А заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что загорелась автозаправочная станция БРСМ.

В результате обстрела беременная Инна Оданец сгорела в стоящем рядом авто, а ее муж попал в больницу. У погибшей остались мама, бабушка, муж и сестра, для которых ее гибель стала большой утратой.

Поднявшийся на АЗС пожар локализовали за пол часа. К сожалению, погибших было двое. Кроме Инны Оданец, погиб гражданский человек, который на момент взрыва находился на автомойке рядом с АЗС.

Украинские власти уже отреагировали на эту атаку. В частности, президент Владимир Зеленский сказал, что возмездие будет справедливым и неизбежным. Он добавил, что каждый день нам приходится бороться с террористами, которые убивают мирных людей, обстреливают города, разрушают жизни и судьбы украинцев.

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