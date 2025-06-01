У Бєлгородській області п’яний військовий на смерть збив 16-річну дівчину, – ЗМІ

У селищі Майський Бєлгородської області п’яний російський військовослужбовець на великій швидкості проїхав на червоне світло та збив двох дівчат на пішохідному переході. 16-річна школярка загинула на місці, іншу дівчину госпіталізували з травмами.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про ДТП в Бєлгородській області

За інформацією ЗМІ, напередодні в селищі Майський Бєлгородської області 54-річний російський військовослужбовець на "Москвичі" проїхав на великій швидкості на червоне світло і збив двох дівчат 17 та 16 років.

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Вони саме переходили дорогу на пішохідному переході. Внаслідок ДТП 16-річна дівчина отримала не сумісні із життя травми та загинула на місці. Автомобіль протягнув її тіло ще кілька десятків метрів.

Іншу дівчину госпіталізували з травмами. За попередньою інформацією, в момент ДТП водій перебував у стані алкогольного сп'яніння.

До слова, у квітні п'яний російський військовий відкрив вогонь по своїм співслужбовцям у Бєлгородській області. Пізніше він закинув у бліндаж гранати та втік.