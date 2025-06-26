Це зазначається у щорічному звіті Гутерреша "Діти і збройний конфлікт", який спецпредставниця Генсека з питань дітей і збройних конфліктів Вірджинія Гамба презентувала на засіданні Радбезу ООН. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укрінформ.

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Порушення Росії проти дітей зріс на 105%

За останній рік зафіксовано найбільше порушень, відколи їх почали фіксувати. Приріст становить 105%.

Зазначається, що найбільше таких випадків у Лівані (545%), Мозамбіку (525%), Гаїті (490%) та Ефіопії (235%).

Я глибоко стурбований різким зростанням грубих порушень проти дітей в Україні, зокрема вбивствами й каліцтвами дітей, а також нападами на школи й лікарні,

– сказав генсек.

Упродовж 2024 – 2025 років ООН задокументувала 94 вбивства та 577 поранень дітей, а також 559 атак на школи та 303 – на лікарні.

Відповідальними за ці злочини є російська армія.

Окрім того, у звіті генсека згадано про вивезених до Росії українських дітей. Багатьох із них досі не знайшли.

Гутерреш закликав Росію співпрацювати з ООН у цьому питанні.

Через ці злочини Росія знову офіційно потрапила до переліку державних структур, які систематично порушують права дітей. До так званого "списку ганьби", окрім неї, потрапили також ДР Конго, М'янма, Сомалі, Судан та низка інших держав та режимів.

Україна закликала запровадити санкції проти Росії

До слова, Україна закликала запровадити санкції проти тих країн та осіб, які відповідальні за серйозні порушення прав дітей під час збройних конфліктів.

Постпред України при ООН Андрій Мельник зауважив, що Росія все частіше атакує густонаселені райони, через що зростає кількість до жертв серед цивільних.

Він запропонував запроваджувати автоматичні санкції для "рецидивістів" – держав, які уже не вперше потрапляли до "списку ганьби".

Також Мельник запропонував створити чорний список командирів, військових та парамілітарних ватажків, які винні у злочинах проти дітей, а також заморозити їхні активи, заборонити поїздки та запровадити інші особисті санкції.

Постпред також запропонував заснувати фонд компенсацій для допомоги постраждалим дітям та їхнім сім'ям коштом держав-порушників чи їхніх заморожених активів.

Щоб зупинити вбивства й каліцтва дітей в Україні, потрібне одне просте рішення – повне, беззастережне припинення вогню терміном не менш як на 30 днів, що має стати першим кроком до всеосяжного, справедливого і тривалого миру відповідно до Статуту ООН,

– сказав Мельник.

Він також додав, що росіяни надалі брешуть у Радбезі ООН, зокрема й у питаннях щодо дітей. Але докази у звіті Генсека "дуже вперті й говорять самі за себе".