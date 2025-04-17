Внаслідок цього загинув 1 військовий. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Дивіться також Помста за Суми: ЗМІ стверджують, що ГУР двічі вдарило по 112-й ракетній бригаді Росії

Російський військовий почав стріляти по своїх

41-річний Сергій Федоров 16 квітня на бойовому завданні в районі селища Прилісся у Бєлгородській області напився та посварився зі своїми колегами.

У пориві гніву він кинув у бліндаж 2 гранати та почав стрілянину.

Внаслідок цього загинув 50-річний російський військовий, а 54-річний отримав поранення.

Федоров втік з місця події з автоматом.

Його почали розшукувати, до чого зокрема долучилися "z-канали". Дезертира затримали.

Нагадаємо, російський батальйон "Еспаньола" заявив, що розглядає всіх українських цивільних як допустимі військові цілі, не відокремлюючи їх від військових чи терористів. Як там вказують, вони вважають цивільними лише тих, хто співпрацює з російською армією. Цей батальйон вже вирізнявся своїми дикими заявами, зокрема про калічення українських військових.