Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.

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Дрони ГУР атакували 112-ту бригаду

Зранку 16 квітня дрони атакували 112-ту гвардійську ракетну бригаду армії Росії у місті Шуя Іванівської області. Місцеві телеграм-канали публікували кадри атаки, на яких фіксували потужні вибухи та дим після прильотів. У ніч проти 17 квітня Шую знову атакували дрони. Місцеві стверджували, що в районі розташування 112-ї ракетної бригади спалахнула пожежа.

Джерела NV в Силах оборони повідомляють, що ГУР МО двічі атакувало розташування 112-ї бригади у місті Шуя Івановської області. Ударів по окупантах завдали за допомогою дронів "Лютий".

Посилаючись на власні джерела, журналісти стверджують, що завдання операції виконані. Крім того, джерело NV також зауважило, що удари по російській бригаді у тому числі є відповіддю на обстріл окупантами Сум у Вербну неділю.

Що відомо про 112-ту бригаду

Згідно з інформацією у відкритих джерелах, 112-та ракетна бригада Росії – єдиний підрозділ, який носить 7 орденів. Повна назва цієї бригади окупантів, яка скоїла воєнний злочин у Сумах, – 112-та гвардійська ракетна Новоросійська ордена Леніна, двічі Червонопрапорна, орденів Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницького та Олександра Невського бригада.

Ракетне з'єднання сухопутних військ збройних сил Росії дислокується у місті Шуя Івановської області, яке 16 квітня атакували дрони, та перебуває у складі 1-ї гвардійської танкової армії Західного військового округу.

Відомо, що 112-та бригада причетна й до інших злочинів. Зокрема, один з командирів цього підрозділу причетний до ракетного удару по кафе у селі Гроза на Харківщині. Тоді загинуло 59 мирних жителів.

До слова, до ракетного удару по Сумах також причетна й 448 ракетна бригада. Раніше Сили оборони уразили пункт дислокації бригади у Курській області.